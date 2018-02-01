2. İzmir Çocuk Tiyatroları Festivali başlıyor

2. İzmir Çocuk Tiyatroları Festivali 20-21-26-27-28 Şubat’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Sanat sahnesinde izleyicileri ile buluşmaya hazır. 4 yaş ve üzeri izleyiciler için belirlenen oyunlar perde açmak için gün sayıyor.

2. İzmir Çocuk Tiyatroları Festivali, 20-21-26-27-28 Şubat’ta Konak Belediyesinin katkılarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Sanat sahnesinde düzenlenecek. Prens ve Rapunzel, Ağaç Ev, Nasreddin Hoca Günümüzde, Testi Ailesi, Sakar Mucitler, Zarfsız Kuşlar, Şirin Şirinler, Alican ve Şekerli Draje ve Oyuncaklar Ülkesi oyunları, festivalde 4 yaş ve üzeri izleyiciler için sahnelenecek. Festival oyunları, mart ayında da Konak Belediyesi sahnelerinde oynanacak.

"Misafir olun"

Festivalin sanat yönetmeni Alper Akdeniz, “İzmir’e, Çocuk Tiyatrosu Festivali kazandırmak uzun zamandır hayallerimden bir tanesiydi. Bu yıl ikincisi yapmanın mutluluğu içerisindeyim. İzmir’e sözü olan, İzmir için bir şeyler yapmak isteyen herkesi, çocuklarımız için yaptığımız bu festivale destek olmaya davet ediyorum. Bu festivali ilerleyen yıllarda İzmir’in bütün ilçelerinde yapmak için gayretlerimiz devam ediyor. Yaptığımız her şey çocuklarımızın kazanımlarını artırmak ve yaşadıkları dünyayı onlara daha yaşanır kılmaktan başka bir şey değil. Birkaç yıla kalmaz İzmir Çocuk Tiyatroları Festivalini uluslararası çapta bir festival olarak göreceksiniz. Biz hazırız festivale, hadi gelin misafir olun bize. Her türlü bilgi ve rezervasyon için 05325160797 numaralı telefondan bilgi alabilirler” dedi.