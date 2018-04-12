Yrd. Doç. Dr. Emrah İpek: "Tansiyon 30’lu yaşlarda başlıyor"

Yrd. Doç. Dr. Emrah İpek, tansiyon hastalığına ilişkin, ‘’Tansiyonun başlangıç yaşı 30’lu yaşlardır’’ dedi.

Yrd. Doç. Dr. Emrah İpek, Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi ve özel bir hastane tarafından gerçekleştirilen ‘Hasta Okulu Seminerleri’ kapsamında Kağıthanelilerle bir araya geldi.

Nikah salonundaki seminerde konuşan İpek, damara yapılan kan basıncı sonucu meydana gelen tansiyonun sinsi bir hastalık olduğunu söyledi. İpek, dünyadaki her 3 yetişkin kişiden birinin tansiyon hastası olduğuna dikkati çekerek, ‘’Maalesef bunların yarısı tansiyon hastalığının farkında değil. Tansiyon çok sinsi bir hastalık ve oldukça dikkat etmek gerekiyor’’ diye konuştu.

Tansiyon hastalığının oluşmasında genetik yapı, beslenme koşulları, aşırı tuz tüketimi, stres, sigara kullanımı ve hava kirliliği gibi nedenlerin etkili olduğuna değinen İpek, şunları kaydetti:

‘’Normalde bir insanın günlük tüketmesi gereken tuz miktarı 6 gram ancak Türkiye’de bu seviye 20 grama çıkmış durumda. Normale göre 3 kat daha fazla tuz tüketiyoruz. Sadece yemeğe tuz eklemekle tuzlu yemek yemiş olmuyoruz. Yağda da, salçada da veya turşuda da tuz var. Bunların hepsine çok dikkat etmeliyiz. ‘Tansiyon ilerleyen yaşlarda başlar’ tanısı yanlış. Tansiyonun başlangıç yaşı 30’lu yaşlardır. ‘Ben de tansiyon olmaz’ demeyin. Önerilen durum ise çocukluk çağından itibaren tansiyonlarımızı ölçtürtmek.’’

İpek, tansiyonu önlemek için, kilo vermenin, tuzu kısıtlamanın, fiziki aktiviteleri artırmanın, stresten uzak kalmanın faydalı olabileceğini kaydetti.

Seminerin ardından katılımlara ücretsiz kardiyoloji testi uygulandı.