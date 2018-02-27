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Yaşar Kemal “Kırmızı Deynek” adlı etkinlikte anıldı

Türk edebiyatının dev ismi Yaşar Kemal, üçüncü ölüm yıl dönümünde Nazım Oyuncuları’nın sahne aldığı, “Kırmızı Deynek” adlı etkinlikle Maltepe’de anıldı.Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı anma programı, Maltepe...

Yaşar Kemal “Kırmızı Deynek” adlı etkinlikte anıldı

Türk edebiyatının dev ismi Yaşar Kemal, üçüncü ölüm yıl dönümünde Nazım Oyuncuları’nın sahne aldığı, “Kırmızı Deynek” adlı etkinlikle Maltepe’de anıldı.Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı anma programı, Maltepe...

27 Şubat 2018 Salı 16:59
Yaşar Kemal “Kırmızı Deynek” adlı etkinlikte anıldı

Türk edebiyatının dev ismi Yaşar Kemal, üçüncü ölüm yıl dönümünde Nazım Oyuncuları’nın sahne aldığı, “Kırmızı Deynek” adlı etkinlikle Maltepe’de anıldı.

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı anma programı, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ünlü oyuncular Gülsen Tuncer, Metin Coşkun, Levent Ülgen, Ayşegül Alpak ve Orhan Aydın’ın sahne aldığı program, ünlü yazarı anlatan kısa bir belgesel gösterimiyle başladı. Kemal’in, “Bugünlerde Bahar İndi” kitabında yer alan "Kırmızı Deynek” şiirinden uyarlanan gösteride, barış, kardeşlik, doğa, insan sevgisinin anlatıldığı dizeleri okundu. Anma etkinliğinde besteci ve müzisyen Emin İgüs de bağlaması eşliğinde Sabahattin Ali, Neşet Ertaş, Ahmed Arif, Nazım Hikmet ve Rıfat Ilgaz’ın şiirleri eşliğinde türküler seslendirdi.

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, umut kelimesini ve bir ömür umut etmeyi Yaşar Kemal’den öğrendiklerini belirterek, “Yaşar Kemal inancın, korkunun, üstüne yürümenin ve isyanın adı oldu bizim için. Romanları, öyküleri, şiirleri ve röportajlarıyla Çukurova’dan çıkıp, önce Türkiye’yi, sonra insanlığı kucakladı” dedi.
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