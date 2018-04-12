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Ümraniye mesire alanı, piknik sezonuna merhaba dedi

Ümraniyelileri ve çevre ilçelerden gelen vatandaşları yeşilin en doğal haliyle buluşturan ve şehrin stresinden uzaklaştıran Mesire Alanı, piknik sezonunu açtı.Ümraniyelilerin daha ferah, yeşille iç içe yaşayabileceği, keyifle zaman geçirebilecekleri...

Ümraniye mesire alanı, piknik sezonuna merhaba dedi

Ümraniyelileri ve çevre ilçelerden gelen vatandaşları yeşilin en doğal haliyle buluşturan ve şehrin stresinden uzaklaştıran Mesire Alanı, piknik sezonunu açtı.Ümraniyelilerin daha ferah, yeşille iç içe yaşayabileceği, keyifle zaman geçirebilecekleri...

12 Nisan 2018 Perşembe 11:30
Ümraniye mesire alanı, piknik sezonuna merhaba dedi

Ümraniyelileri ve çevre ilçelerden gelen vatandaşları yeşilin en doğal haliyle buluşturan ve şehrin stresinden uzaklaştıran Mesire Alanı, piknik sezonunu açtı.

Ümraniyelilerin daha ferah, yeşille iç içe yaşayabileceği, keyifle zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturma hedefiyle çalışan Ümraniye Belediyesi, bu yıl da mesire alanında binlerce vatandaşı ağırlıyor.

Ümraniye Belediyesinin 2011 yılında hizmete açtığı İstanbul’un kültürel ve doğal yapısına en uygun şekilde hazırlanarak düzenlenen Mesire Alanı, 340 bin metrekarelik bir alanda kurulmuş olup, 4 sosyal tesis, 5 çocuk parkı, 7 ahşap köprü, 15 çeşme, 7 takım açık hava spor ünitesi, 30 bin metrekare şölen alanı ve 3 bin 700 metrelik yürüyüş yolundan oluşuyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından,Ümraniyelileri kent yaşamının yorucu karmaşasından uzaklaştırmak amacıyla 2011 yılında hizmete açılan mesire alanında, kameralar ile güvenlik de en üst düzeyde sağlanmaya devam ediyor.
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