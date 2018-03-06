Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116710
ALTIN
162.645
DOLAR
3.7936
STERLİN
5.2678
EURO
4.7104

Türk Halk Müziğinin ustalarından Talip Özkan anıldı

Türk Halk Müziği üstadı merhum Talip Özkan, Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen programda anıldı.

Türk Halk Müziğinin ustalarından Talip Özkan anıldı

Türk Halk Müziği üstadı merhum Talip Özkan, Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen programda anıldı.

06 Mart 2018 Salı 10:49
Türk Halk Müziğinin ustalarından Talip Özkan anıldı

Türk Halk Müziği üstadı merhum Talip Özkan, Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen programda anıldı.

Başak İkiz sunuculuğunda Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen anma etkinliğine, Müzisyen Doç. Dr. Okan Murat Öztürk ve halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler konuk oldu.

Gerek bağlama icracılığında gerek yöresel Türk halk müziği kültürel birikiminde, kendine kalıcı bir imza belirlemiş olan Talip Özkan’ın hayatından ve sanatından anekdotların aktarıldığı programda iki konuk sanatçı, Özkan’ın zeybek örneklerini ve unutulmaz eserlerini bağlamayla icra etti.

“Kendi kuşağında çığır açtı"

Talip Özkan’dan halk müziği efsanesi olarak bahsedilmesinin sebebini anlatan Okan Murat Öztürk, “O, kendi kuşağında çığır açmış, özellikle bağlamada sahip olduğu kendine üstün teknikle, davul zurnayla dinlemeye alışık olan ağır zeybekleri ve Azeri ezgilerini, kendine özgü uslüpla bağlama repertuvarına katmıştır. Bizler, zeybek söz konusu olduğunda onu model alıyoruz. Sezgileri ve öz güveni çok yüksek bir insandı” diye konuştu.

Mehmet Erenler de "Birbirinden güzel ezgileri repertuvara kazandırmış bir ekoldür" diyerek, Talip Özkan ile olan anılarını anlattı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Demircan, öğrencilere bilişim çağının önemini anlattı
Başkan Demircan, öğrencilere bilişim çağının önemini anlattı
Ataşehirli öğrenciler deprem haftasında bilinçlendiriliyor
Ataşehirli öğrenciler deprem haftasında bilinçlendiriliyor
Yaşar Kemal “Kırmızı Deynek” adlı etkinlikte anıldı
Yaşar Kemal “Kırmızı Deynek” adlı etkinlikte anıldı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim