Türk Halk Müziğinin ustalarından Talip Özkan anıldı

Türk Halk Müziği üstadı merhum Talip Özkan, Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen programda anıldı.

Başak İkiz sunuculuğunda Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen anma etkinliğine, Müzisyen Doç. Dr. Okan Murat Öztürk ve halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler konuk oldu.

Gerek bağlama icracılığında gerek yöresel Türk halk müziği kültürel birikiminde, kendine kalıcı bir imza belirlemiş olan Talip Özkan’ın hayatından ve sanatından anekdotların aktarıldığı programda iki konuk sanatçı, Özkan’ın zeybek örneklerini ve unutulmaz eserlerini bağlamayla icra etti.

“Kendi kuşağında çığır açtı"

Talip Özkan’dan halk müziği efsanesi olarak bahsedilmesinin sebebini anlatan Okan Murat Öztürk, “O, kendi kuşağında çığır açmış, özellikle bağlamada sahip olduğu kendine üstün teknikle, davul zurnayla dinlemeye alışık olan ağır zeybekleri ve Azeri ezgilerini, kendine özgü uslüpla bağlama repertuvarına katmıştır. Bizler, zeybek söz konusu olduğunda onu model alıyoruz. Sezgileri ve öz güveni çok yüksek bir insandı” diye konuştu.

Mehmet Erenler de "Birbirinden güzel ezgileri repertuvara kazandırmış bir ekoldür" diyerek, Talip Özkan ile olan anılarını anlattı.