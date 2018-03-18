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Silivri’de Çanakkale ve Afrin Zaferi için düzenlenen konvoya yoğun ilgi

Türkiye Gençlik Vakfı Silivri Temsilciliği’nin öncülüğünde Çanakkale ve Afrin Zaferi için vatandaşlar konvoy oluşturdu. Silivri Terminalden başlayıp Atatürk Anıtı’nda sona eren konvoya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Silivri’de Çanakkale ve Afrin Zaferi için düzenlenen konvoya yoğun ilgi

Türkiye Gençlik Vakfı Silivri Temsilciliği’nin öncülüğünde Çanakkale ve Afrin Zaferi için vatandaşlar konvoy oluşturdu. Silivri Terminalden başlayıp Atatürk Anıtı’nda sona eren konvoya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

18 Mart 2018 Pazar 23:32
Silivri’de Çanakkale ve Afrin Zaferi için düzenlenen konvoya yoğun ilgi

Türkiye Gençlik Vakfı Silivri Temsilciliği’nin öncülüğünde Çanakkale ve Afrin Zaferi için vatandaşlar konvoy oluşturdu. Silivri Terminalden başlayıp Atatürk Anıtı’nda sona eren konvoya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Gençlik Vakfı Silivri temsilciliği öncülüğünde Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de kazandığı zafer sebebiyle konvoy düzenlendi. Silivri Terminalinden başlayıp Atatürk Anıtına kadar süren konvoya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 100 aracın katılımıyla gerçekleşen konvoyda sürücüler kornalar çalarken, yol kenarında bulunan vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Atatürk Anıtında kısa bir konuşma yapan Türkiye Gençlik Vakfı Silivri Başkanı Salim Çavdar “Bugün Afrin merkezine girildi. Orası teröristlerden tamamen arındırıldı. Hem Çanakkale hem de Afrin için böyle bir konvoy organize ettik. Biraz da heyecanın verdiği aşkla şevkle TÜGVA olarak iki saat içinde organize olduk. Hepinize teşekkür ederim” dedi.

Anıt önünde toplanan grup şehitler için dualar edip Fatiha okuduktan sonra dağıldı.
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