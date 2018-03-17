Şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu

Küçükçekmece Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla düzenlediği programda şehit aileleri ve gazileri bir araya getirdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Küçükçekmece Belediye Başkanlığı şehit yakınları, gaziler ve ailelerini yemekte buluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla Küçükçekmece Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen yemeğe; Vali Vasip Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda şehit yakını ile gazi katıldı. Protokol üyeleri programda şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle tek tek ilgilenerek, sorun, beklenti ve taleplerini dinledi.

"Devletimiz, şehit yakınları ve gazilerimizin emrindedir"

Şehitler için okunan Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehit aileleri ve gazilere seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bakan Osman Aşkın Bak, "Bugün biz Sayın Cumhurbaşkanımızla Erzurum’daydık. Erzurum’da şehidimiz Üsteğmen Muhammed Kır’ı binlerce kişiyle beraber son yolculuğuna uğurladık. Orada bu milletin evlatları vatanını ne kadar seviyor onu gördük. Bu millet bu vatanı bu toprakları şehit kanlarıyla sulayarak bugünlere gelmiştir. Pazar günü de Sayın Cumhurbaşkanımızla Çanakkale’de şehitlerimizi anacağız. Hükümetlerimiz, şehitlerimiz ve gazilerimiz için sosyal sorumluluk çerçevesinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor. Küçükçekmece’deki şehitlerimizin yakınlarını burada bu akşam bir araya getiren Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ederim. Onları ne kadar ansak az. Onların canının bedeli yok. Bu millet; 15 Temmuz, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda gözünü kırpmadan canını vermiştir. Çetin bir mücadele yürütüyoruz. Etrafımızda bu vatana tuzak kuran iç ve dış güçlerle mücadele ediyoruz. Suriye sınırında konuşlanmış terör yuvalarını dağıtıyoruz. Rabbim ordumuzun ayağına taş değdirmesin. Mehmetçiğimizi korusun. Bugün Erzurum’da da gördük ki bu aziz millet birlik ve beraberliğiyle geleceğe yürümeye devam ediyor. Ordumuz Afrin’i kuşattı ve orada da bir destan yazacak. Buna inanıyoruz. Bu zamana kadar yapılan operasyonlarda özgür Suriye ordusu ile beraber Türk Silahlı Kuvvetleri çetin bir mücadele yürütüyor. Bu ülkenin geleceği için kazılan tünelleri, yapılan mevzileri hepiniz görüyorsunuz. ABD 5 bin tır dolusu silah yolladı. Bu ordular DEAŞ’la mücadele için mi? Hayır. DEAŞ’la mücadeleyi TSK, Fırat Kalkanı operasyonunda yaptı. İnşallah Afrin’de de zafer yakındır. Mehmetçiğimize Allah yardım etsin. Orada 7 düvelle savaşıyoruz. Aynısını Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda da, 15 Temmuz’da da gördük. O gün (15 Temmuz’da) tüm dünya şunu gördü, halkın gücü, tankın gücünü yenmiştir. Aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bize düşen bir ve beraber olmaktır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler temenni ediyorum. Onların çocukları bize emanettir. Devletimiz, milletimiz şehit ve gazilerimizin emrindedir" diye konuştu.

"Sizlere vefa borcumuz var"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "18 Mart Şehitler günü kapsamında düzenlenen bu buluşmayı tertip eden Belediye Başkanı ve Kaymakamımıza teşekkür ederim. Sizler için ne yapsak az. Ne kadar vakit geçirsek az. Bizler sizin yanınızdayız. Sizlerin millete, vatana ve bayrağa bu bağlılığınız hiçbir zaman karşılıksız kalmayacak. Size gösterilen saygı ve ilgi bizlerin vefa borcudur. 1071’den günümüze vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

"Emrinizdeyiz"

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya şehit yakınları ve gazilere teşekkür ederek, katılımcılara, "Bizi çok gururlandırdınız. Bize şeref bahşettiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu birliği ve bütünlüğü göstermeniz bizimle birlikte olduğunuzu ifade etmeniz bizim için gururdur. Sizlerin emrindeyiz. Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Şuan Afrin’de bizim çocuklarımız yetim kalmasın diye mücadele eden kendi çocuklarını yetim bırakma pahasına kurşunların karşısına çıkan yiğitlerimiz var. Rabbim onların ayağına taş değdirmesin. O yiğitler sayesinde bugün burada rahatça yemeğimizi yiyoruz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" sözleriyle seslendi.

"Şehitlerimize, gazilerimize çok şey borçluyuz"

Şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise, "Bu meclisi şereflendirdiklerine inandığımız, öylece iman ettiğimiz, şehitlerimizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli ailelerini, gazilerimizi ve ailelerini saygıyla selamlıyorum. Bugün, devlet ve millet olarak şehit ailelerimizin yakınlarıyla, gazilerimizle, protokolümüzle birlikte olduk. Bizi millet yapan bu birlik ve beraberliktir. Biz şehitlerimize çok şey borçluyuz. Rabbim bize bunu hiçbir zaman unutturmasın. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin seneyi devriyesini kutluyoruz. Herkes şunu bilmelidir ki, Türkiye’de daha şehit olmayı bekleyen binlerce evladımız var. Onlara vatan için canını feda etmekten vazgeçme diyen binlerce anne ve babamız var. Her zaman her türlü meselenizde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu bizlerin bugüne kadar yapmış olduğumuz en şerefli vazifemizdir" diye konuştu.