Sancaktepe Belediyesi’nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne Özel Program

Sancaktepe’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen programda konuşan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, kadının toplumdaki öneminden bahsederek, "Maalesef bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadın hakları öncelikli mesele" dedi.

Kadınlarla ilgili yaptığı sosyal ve kültürel faaliyetlerine bir yenisini ekleyen Sancaktepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle özel bir program düzenledi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Programa evsahipliği yapan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, 8 Mart Kadınlar Günü anısına kadınlara çiçek verdi.

Programa eşiyle gelen Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, yaptığı konuşmada, "Cennet annelerin ayağının altındadır ifadesi inancımızın, dinimizin kadına vermiş olduğu değeri en güzel şeklinde aslında bir cümle ile açık ediyor. Ancak bunu yıllardır istismar eden çevreler var. Kadınlarımızı magazinsel olarak yazılı, görsel paylaşımları ile bir meta haline getirerek affedersiniz, kullanmaya gayret edenler oldu. Halen de sokağa çıktığınız zaman kadın haklarından bahsederler, kadına olana saygıdan bahsederler ama yıllardır görüyoruz ki kadına karşı en büyük saygısızlığı yapan da o istismarcı kesimler. Bizler de onları bu istismarını ortadan kaldırmak için buna benzer ve bugünleri daha çok önemseyerek onların malzeme yapmasına fırsat vermemiz lazım. Sancaktepe Belediyesi olarak da gelişimizden bugüne kadar kadınlarımıza çok farklı özel programlar yaptık. 2012 yılında mutlu evler projemizle Türkiye genelinde belediyeler arasında yapılan projeler yarışmasında Türkiye 2’ncisi olarak Cumhurbaşkanımızdan büyük ödülün sahibi olduk" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de kadın hakları öncelikli mesele"

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, kadınların toplumdaki önemine dikkat çekerek, "Maalesef günümüzde kadınların çok şiddete maruz kaldığını biliyorum. Bana mailden yazıyorlar sürekli gelen maillerin içerisinde şiddette maruz kalan, dayağa maruz kalan, horlanan çok kadın var. Maalesef bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadın hakları öncelikli mesele. Başkasında olur ya da olmaz ama biz de olmaması lazım. Biz de kadının horlanmaması, kadının ayıplanmaması, kadının onuruna, şerefine zarar verecek şeyin olmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.