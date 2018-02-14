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Minik öğrenciler Zahir Cafe’yi ziyaret etti

Eyüpsultan Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (ESER) öğrencilerinin çalıştığı Zahir Cafe, minik öğrencileri ağırladı.Fatih’te eğitim veren özel bir anaokulunun minik öğrencileri,Eyüpsultan Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi...

Minik öğrenciler Zahir Cafe’yi ziyaret etti

Eyüpsultan Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (ESER) öğrencilerinin çalıştığı Zahir Cafe, minik öğrencileri ağırladı.Fatih’te eğitim veren özel bir anaokulunun minik öğrencileri,Eyüpsultan Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi...

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:58
Minik öğrenciler Zahir Cafe’yi ziyaret etti

Eyüpsultan Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (ESER) öğrencilerinin çalıştığı Zahir Cafe, minik öğrencileri ağırladı.

Fatih’te eğitim veren özel bir anaokulunun minik öğrencileri,Eyüpsultan Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (ESER)öğrencilerinin çalıştığı Zahir Cafe’yi ziyaret etti.

Okullarında bulunan öğrencilere “Sevgi Çalışması” projesi ile hayatı beraber paylaştığımız engelli vatandaşlar ile iletişim kurmaları gerektiğini aşılamaya çalıştıklarını açıklayan Okul Müdürü Arzu Kılıç, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’a ESER ve Zahir Cafe gibi sosyal destek projeleri için teşekkür etti.

Minik öğrencileri, kendi el emekleri ile hazırladıkları kurabiye ve resim tablosu gibi hediyeleri, Zahir Cafe’de çalışan ESER’li engelli vatandaşlara takdim etti.

Aldıkları hediyeler ve gördükleri ilgi karşısında mutluluğunu gizlemeyen ESER öğrencileri, çocuklar ile keyifli anlar geçirdi.
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