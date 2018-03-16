Maltepe’de vatandaşlara ekmek ve üzüm hoşafı dağıtıldı

Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yılında Maltepe’de düzenlenen etkinlikte kahramanlık destanı yazan şehitler anıldı. Etkinlikte vatandaşlara o dönem cephedeki askerlere verilen üzüm hoşafı ve ekmek dağıtıldı.

Maltepe’de Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla özel bir program gerçekleştirildi. İlçe meydanında düzenlenen program kapsamında Maltepe Merkez Camii’nde şehitler için mevlit okutuldu. Türk bayraklarıyla süslenen meydanda, günün anlam ve önemi belirten konuşmalar yapıldı. Mehteran konserinin gerçekleştirildiği etkinlikte vatandaşlara, büyük zaferin anısına, milli mücadele kahramanlarının cephede yediği ekmek ve üzüm hoşafı dağıtıldı.

“Atalarımız tarih boyunca başkalarının toprağına göz koymamışlardır”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, şehitleri rahmetle anarak, “Bugün, burada Çanakkale Destanı dolayısıyla o gün tarih yazan şehitlerimizin anısı önünde eğilmek için bir kere daha bir araya geldik. Bu topraklar üzerinde yaşayanlar, atalarımız hiçbir zaman tarih boyunca başkalarının toprağına göz koymamışlardır. Çanakkale’de haftalarca direndik. Üzerine geldiler püskürttük. Planlar yaptılar bozduk. Baktık ki olmuyor bundan neredeyse 100 yıl önce Anadolu fakir haklı Anadolu’nun o yüreği temiz haklı baktılar ki olmuyor Çanakkale’ye gelenleri bir kere daha tarihte hüsranla karşı karşıya bırakarak onlara diz çöktürmüştür. Bunu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştiren Mehmetçiklerimiz bir başka tarihe not düşmüştür. Ne yapmıştır? Zelanda’dan dünyanın başka ülkelerinden Çanakkale’ye gelip Anadolu’yu işgal etmek için çaba sarf eden o 20- 25 yaşındaki yabancı askerler orada canını yitirdiklerinde ilk başına koşan, onu defin eden, ona su veren yine Mehmetçik olmuştur. Bu kadar asil bir orduya sahibiz” dedi.

"Asil bir toprağın üzerinde, Anadolu’da yaşıyoruz" diyen Başkan Kılıç, “Çünkü bizim hiçkimsenin toprağında asla gözümüz olmadı, olmayacaktır da. Bugün de Çanakkale’den Afrin’e diyoruz. Ne yapıyor Mehmetçik orada? Yıllardır terörle karşı karşıya bulunan bu topraklarda “ Artık yeter be Kardeşim!” dedi ve yine Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duymak kaydıyla o bölgenin arındırılması için bir Zeytin Dalı Operasyonu yapıyor. Ümit ediyoruz ki tıpkı Mustafa Kemal şiarında olduğu gibi ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ yani ‘Yurtta Barış Cihanda Barış’ bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biran önce o bölge arındırılır ve Mehmetçik’imiz yeniden Peygamber yuvası olarak bilinen kışlasına en kısa zamanda sağ salim geri dönecektir” şeklinde konuştu.