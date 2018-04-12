Mahkumlara tiyatro ve konser morali

Metris Cezaevi’ndeki mahkumlar, Türk Halk Müziği konseriyle ve ’Ziyafet Sofrası’ isimli tiyatro oyunuyla moral buldu.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Metris 2 No’lu T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu ile birlikte mahkumlar için her ay ’Metris Buluşması’ adı altında etkinlikler düzenliyor. Program kapsamında düzenlenen ’Metris Buluşmaları’nda, Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) hocaları Türk Halk Müziği konseri verdi. Tiyatro Külliyen ise ’Ziyafet Sofrası’ isimli oyunu sergileyerek mahkumların keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

İzleyenleri bir yandan güldüren bir yandan da düşündüren ve insana varoluş gayesini hatırlatan mesajlar veren oyun, büyük beğeni topladı.

ESEV hocaları Hüseyin Yazan, Muammer Tanyıldızı, Özkan Korkmaz ve Muharrem Dalhan’ın verdiği Türk Halk Müziği konserinde ise mahkumlar oyun havaları eşliğinde gönüllerince eğlendi. Mahkumların isteklerine de yer verilen konserde hep birlikte türküler söylendi. Eğlenceli anlar yaşayan mahkumlar konserle moral buldu.