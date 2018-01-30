Kadıköy’de “Yeldeğirmeni’nden Kent Öyküleri” sergisi

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde, 143 eserin yer aldığı “Yeldeğirmeni’nden Kent Öyküleri” adlı karma sergi açıldı.

Her sokağında bir tarih olan Yeldeğirmeni ilham olmaya devam ediyor.Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi (CKM), “Yeldeğirmeni’nden Kent Öyküleri” adlı karma sergiyle, hem sanata ve sanatçıya destek oldu hem de Kadıköylüleri sanatla buluşturdu.

Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi’nde atölyeleri bulunan, kentsel belleği, yapılaşmayı ve gelişimi farklı yorumlayan 16 sanatçının eserinin bulunduğu serginin açılışı, 25 Ocak Perşembe günü yapıldı. Heykel, resim, fotoğraf ve video-art türünde 143 eserin yer aldığı serginin açılışına, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı.

Sergide, sanatçılardan eserleri hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Sanatçılarla ortak bir çalışma yapmak çok güzel. Yerel yönetim olarak bu tür çalışmalara değer veriyoruz. Sanat insanı geliştirir ve iyileştirir” dedi.

Karma sergi 11 Mart’a kadar sanatseverlere açık olacak.

“Yeldeğirmeni’nden Kent Öyküleri” adlı sergide, Barış Gülen, Beyza Boynudelik, Burak Eren Güler, Burçin Erdi, Eda Taşlı, Elvan Ekren,Enis Malik Duran, Gökhan Deniz, Güneş Çınar, Hülya Bakkal, Kerem Ağralı, Murat İrtem, Nur Gürel, Volkan Kızıltunç, Yücel Kale ve Zeynep Papuçcu’nun farklı disiplinlerden eserleri yer alıyor.