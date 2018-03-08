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İstanbul 3’üncü Yayımcı Profesyonel Buluşmaları başlıyor

9-11 Mart tarihlerinde 65 ülkeden 122 uluslararası yayımcı, Türk yayımcılarla İstanbul’da buluşuyor.

İstanbul 3’üncü Yayımcı Profesyonel Buluşmaları başlıyor

9-11 Mart tarihlerinde 65 ülkeden 122 uluslararası yayımcı, Türk yayımcılarla İstanbul’da buluşuyor.

08 Mart 2018 Perşembe 14:41
İstanbul 3’üncü Yayımcı Profesyonel Buluşmaları başlıyor

9-11 Mart tarihlerinde 65 ülkeden 122 uluslararası yayımcı, Türk yayımcılarla İstanbul’da buluşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Kültür A.Ş. ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğiyle ortaklaşa organize edilen Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları’na; Almanya, İngiltere, Brezilya, Ukrayna, Slovenya, Rusya, Japonya, Avusturya, Güney Kore, Mısır, Lübnan, Endonezya, Nijerya gibi dünyanın 65 ülkesinden yayımcı katılımı gerçekleşecek.

Dünya yayımcılık sektörü telif satışları Frankfurt, Londra, Paris, Bologna gibi şehirlere telif marketi vasfı kazandırmıştır. Uluslararası İstanbul 3. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları, bu vasfı İstanbul’a da kazandırmayı hedefliyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları, dinamik bir piyasaya sahip Türk yayımcılık pazarını, dünya yayım sektörüyle buluşturarak İstanbul’u global bir telif marketi haline getirmeyi amaçlıyor.

Kültür ekonomisinin en öne çıkan başlıklarından biri olan telif satışları, sadece ekonomik bir işlev üstlenmesinin ötesinde, dünya dillerine çevrilecek Türkçe eserlerle Türk kültür, sanat, edebiyat ve tarihinin dünyaca tanınmasına da aracılık edecektir. Türkiye için stratejik bir adım olan Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları, bu yönüyle Türk ve dünya yayım sektörüne büyük bir kültürel buluşma zemini de sağlıyor.

Uluslararası İstanbul 3. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları 9-11 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Açılış programı ise 9 Mart Cuma günü saat 09:30’da gerçekleştirilecek.
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