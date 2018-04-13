İnci Beşoğlu’nun Karma Sergisi Eyüpsultan’da açıldı

Usta sanatçı İnci Beşoğlu’nun Karma Sergisi Eyüpsultan Belediyesinde açıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Salonu’nda açılan sergide, sanatçı Beşoğlu’nun 40 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği hat, tezhip, minyatür, gravür, modern resim ve ebru alanlarındaki çalışmalarından 45 eser sergileniyor.

12 - 27 Mart tarihleri arasında ziyarete açık

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen serginin açılış programına katılan İnci Beşoğlu yaptığı konuşmada, yaşamı boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları anlatarak, sanata ve kültüre verdiği destekler için Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’a teşekkür etti. Konuşmanın ardından ise sanatçı sergide yer alan eserleriyle ilgili bilgi verdi. Sergi 12 - 27 Mart tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.