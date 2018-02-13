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Gaziosmanpaşa’da Komşuluk ve Merhamet konulu fotoğraf sergisine yoğun ilgi

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin komşuluk ve merhamet kavramlarını yaşatmak amacıyla düzenlediği “Komşuluk ve Merhamet” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı. Dereceye giren çok sayıda fotoğrafın sergilendiği sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gaziosmanpaşa’da Komşuluk ve Merhamet konulu fotoğraf sergisine yoğun ilgi

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin komşuluk ve merhamet kavramlarını yaşatmak amacıyla düzenlediği “Komşuluk ve Merhamet” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı. Dereceye giren çok sayıda fotoğrafın sergilendiği sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

13 Şubat 2018 Salı 15:43
Gaziosmanpaşa’da Komşuluk ve Merhamet konulu fotoğraf sergisine yoğun ilgi

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin komşuluk ve merhamet kavramlarını yaşatmak amacıyla düzenlediği “Komşuluk ve Merhamet” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı. Dereceye giren çok sayıda fotoğrafın sergilendiği sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin geçmişte sağlam temeller üzerine kurulu olan komşuluk ve merhamet kavramlarını yaşatmak amacıyla düzenlediği “Komşuluk ve Merhamet” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı. Bu iki kavramı yeniden canlandırmak, toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygusunu oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmanın fotoğrafları Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Fotoğraf sergisine Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu’nun yanı sıra, yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yüzlerce görsel arasından seçilen en iyi 29 fotoğrafın yer aldığı sergide dereceye giren ilk 5 fotoğrafın sahiplerine hediyeleri takdim edildi. Komşuculuk ve merhamet konulu birbirinden özel fotoğrafların bulunduğu sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

‘”Amacımız gençleri sanata teşvik etmek’’

Gençlerin sanatla iç içe olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu, ‘‘Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak her yıl farklı başlıklarda fotoğraf yarışmaları düzenliyoruz. Bu yıl da komşuluk ve merhamet adında fotoğraf yarışması düzenledik. Bizim amacımız kadim medeniyetlerden olan komşuluğu insanımıza yeniden göstererek güçlendirmek. Hem de merhamet başlığıyla da insanımızın içindeki merhameti fotoğraflarla bize yansıtmalarını istedik. Bu gün de görüyoruz ki, çok güzel bir fotoğraf sergisi oldu. Hem komşuculuğu bize hatırlattı hem de merhamet duygularımızı yeniden alevlendirdi. Biz bu iki kavram üzerinden bir farkındalık oluşturmak istedik. Katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz,bu organizasyon aynı zamanda gençlerimizi sanata teşvik etmek amacı taşıyordu. Ben organizasyonumuzun gayet başarılı sonuçlandığını düşünüyorum’’ diye konuştu.

’’Bu benim ilk birinciliğim, çok mutluyum’’

Fotoğraf yarışmasının 1’incisi Asiye Benli ise, ‘‘Fotoğrafımı birinciliğe layık göre jürimize çok teşekkür ederim. Fotoğrafımın birinci olması beni çok mutlu etti, bir fotoğrafçının en çok isteyeceği şeydir bu. Yarışmaya 5 fotoğrafla katılmıştım, diğer üç fotoğrafımda sergilenme aldı. Komşuluk ve merhameti iyi bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Bu benim ilk birinciliğim, daha farklı fotoğraf yarışmalarında da derecelerim ve ödüllerim olmuştu’’ ifadelerini kullandı.
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