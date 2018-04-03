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Eyüpsultan’da mezar taşları koruma altına alınıyor

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) Yönetimi ile geçmişin birikimini yarına taşıyor, değerlere sahip çıkıyor. Geliştirilen proje ile mezar taşlarının dijital arşivleri çıkarılarak hasar görmesi durumunda birebir yeniden...

Eyüpsultan’da mezar taşları koruma altına alınıyor

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) Yönetimi ile geçmişin birikimini yarına taşıyor, değerlere sahip çıkıyor. Geliştirilen proje ile mezar taşlarının dijital arşivleri çıkarılarak hasar görmesi durumunda birebir yeniden...

03 Nisan 2018 Salı 13:33
Eyüpsultan’da mezar taşları koruma altına alınıyor

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) Yönetimi ile geçmişin birikimini yarına taşıyor, değerlere sahip çıkıyor. Geliştirilen proje ile mezar taşlarının dijital arşivleri çıkarılarak hasar görmesi durumunda birebir yeniden yapılabilecek ya da onarabilecek.

ESTAM, İslam medeniyetinde defin kültürünün önemli parçalarından olan ve Osmanlı döneminde bir sanat dalı haline gelen, üzerilerindeki yazılar, işaretler ve sembollerle yapıldıkları dönemin tarihine ışık tutan mezar taşlarını koruyabilmek için bir proje geliştirdi.

İlçedeki yaklaşık 10 bin mezar taşına kazınan tarihi, gelecek kuşaklara aktarabilme amacıyla yola çıkan ESTAM Yönetimi, Eyüpsultan Kaymakamlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ortak yürütülecek olan proje kapsamında, ESTAM Yönetim binasında bir araya geldi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın girişimleriyle yapılan toplantıya, Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer, Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Çalışan, İBB. Kültürel Miras Koruma Müdürü İhsan İlze, İBB Mezarlıklar Müdürlüğü Avrupa Yakası Mezarlık Müdürü Hüseyin Mor ve Müdür Yardımcısı Zeki Kazdal katılım sağladı.

Yol haritası çıkarıldı, iş bölümü yapıldı

Koruma, taranarak arşivlenmesi ve yayınlanması, temizlenmesi, sürekli bakım hizmetinin sağlanması ve güvenliğinin sağlanması başlıklarıyla beş temel esasın ışığında yürütülecek olan projede; izlenecek yol haritası çıkartılarak, iş bölümü sağlandı. Projenin temel esaslarından olan mezar taşlarının dijital arşivlenmesi sayesinde, çalınması veya hasar görmesi durumunda mezar taşı birebir yeniden yapılabilecek ya da onarılabilecek.

Dijital olarak saklanacak

İlçedeki mezarlıklar, hazireler ve türbelerdeki mezar taşlarının gelecek kuşaklara aktarımı açısından önem arz eden projede, mezarlıklar alanda 3 boyutlu tarayıcı ile taranarak mezar taşlarının birebir modelleri çıkartılıyor. Oluşturan modellerin üç boyutlu modellemesi yapılıyor. Ayrıca detaylı haritalar oluşturularak tarihin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında mezarlıklar temizleniyor, bakımları ve güvenliği sağlanıyor.

Ayrıca çalışmaların sonunda hazirelerde yatan kişilerin kim olduğu, açıklamaları, kitabelerinde neler yazdıkları ve devlette bulundukları görevler gibi bilgileri de halkın açıkça okuyabileceği bir ansiklopedi haline getirilecek. Böylece tarihle günümüz arasında bir köprü kurulmuş olacak.
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