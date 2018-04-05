Eyüpsultan Belediyesine dört yılda 12 ödül

Sosyal belediyecilik, kültür sanat, eğitim ve restorasyon alanında uygulamaya alınan proje ve hizmetlerle çalışmalarını sürdüren Eyüpsultan Belediyesi,4 yılda 12 ödüle layık görüldü.

Eyüpsultan Belediyesi,alt ve üstyapı sorunlarını çözmüş, geleceği yüksek standartlarda inşa eden şeffaf, dinamik, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydıngöreve geldiği günden beri, sosyal belediyecilik, kültür sanat, eğitim ve restorasyon alanında uygulamaya alınan proje ve hizmetlerle bir çok ödül kazandı.

İşte Eyüpsultan Belediyesinin Başkan Remzi Aydın döneminde çeşitli dallarda ödül aldığı projeler:

Yılın büyükşehir ilçe belediye başkanı

Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kategorisi. 100 Hektar, toplam 66 projenin bulunduğu, çok yönlü kentsel gelişim, ihya, ulaşım ve erişim projesi olan Eyüp Sultan Tarihi Merkez Alan Yönetimi’yle (ESTAM) İstanbul İlçeleri arasında Yılın Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı Remzi Aydın seçildi.

Tescilli iyi yönetim

Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) Etkin Belediye Proje Yarışması İyi Yönetim Kategorisi.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve ilçe belediyeler arasında ilk kez Eyüpsultan Belediyesi tarafından kullanılan Pardus İşletim Sistemi’nin etkin kullanımıyla İyi Yönetim Kategorisinde ödül kazandı.

ESTAM hediyelik eşya tasarımlarıyla 2’ncilik ödülü

Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) Etkin Belediyecilik Proje Yarışması, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Kategorisi

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Alan Yönetimi (ESTAM)’ın kapsamında gerçekleştirilen hediyelik eşya tasarımlarıyla 2’ncilik ödülünü kazandı.

Eyüp Sultan Hamamı başarı ödülü

Tarihi Kentler Birliği, Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması Kategorisi

ESTAM yeniden işlevlendirme projeleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz, Eyüp Sultan Hamamı, Ziyaretçi Merkezi İşlevlendirmesiyle Başarı Ödülü kazandı.

Zal Mahmut Paşa Camii uygulama ödülü

Tarihî Kentler Birliği Tarihî ve Kültürel Mirası Koruma ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması. Tarihi mirası koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz, Zal Mahmut Paşa Camii restorasyonuyla, Uygulama Ödülünü Eyüpsultan’a getirdi.

Sokullu Mehmet Paşa Camii süreklilik ödülü

Tarihî Kentler Birliği Tarihî ve Kültürel Mirası Koruma ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması

Tarihi mirası koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz, Sokullu Mehmet Paşa Medresesi restorasyonuyla Süreklilik Ödülü kazandı.

Surp Yeğya Ermeni Kilisesi Projesi başarı ödülü

Tarihi Kentler Birliği, Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması Kategorisi. Tarihi mirasımızı koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz, Surp Yeğya Ermeni Kilisesi restorasyonuyla, Başarı Ödülü kazandı.

Şehir Ve Medeniyet Okulu

Marmara Belediyeler Birliği, Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Kültür ve Sanat Kategorisi

Eyüpsultan’ın şehircilik birikimini açığa çıkarmak, geleneği yeniden yorumlamak amacıyla kurulan Şehir ve Medeniyet Okulu birincilik ödülü kazandı.

Simurg’a özel ödül

AK Parti Yerel Yönetimler Gençlik ve Belediye Ödülleri.

Gençlere ve çocuklara uygulanan tüm eğitim programlarının çatısı olan Simurg 5-25 Yaygın Eğitim Programı jüri özel ödülü aldı.

Ali Kuşçu Uzay Evi

Marmara Belediyeler Birliği, Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Kültür ve Sanat Kategorisi. Akıllı bina teknolojileriyle donatılan bin metrekare lik alanda İlkokuldan lise öğrencilerine kadar eğitim veren Ali Kuşçu Uzay Evi birincilik ödülü kazandı.

Engelliler Sürekli Eğitim Ve Rehberlik Merkezi

Marmara Belediyeler Birliği, Altın Karınca Belediyecilik Yarışması. 15 yaşını doldurmuş; fiziksel ve zihinsel engelli gençlerin eğitim, gelişim ve rehabilitesi için faaliyet gösteren ESER, Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler kategorisinde üçüncü oldu.

Vuslat Yolculuğu’na belediye Oscar’ı

Yılın Belediyesi ve Yerel Yönetim Ödülleri Belediye Oscarı

Türkiye’de ilk kez Hızlı Trenle gerçekleştirilen Konya Vuslat Yolculuğu, Seyahat programıyla 9’uncusu düzenlenen Yılın Belediye ve Yerel Yönetim Projeleri Ödülleri töreninde, büyük ödüle layık görüldü.