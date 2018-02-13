ESTAM Projesi, Fahri Korutürk Caddesiyle başladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Fahri Korutürk Caddemizdeki çalışma aslında yeni bir çalışma ama bilinmedik bir çalışma değil. Uzun zamandan beri sözünü ettiğimiz, üzerinde çalıştığımız ESTAM projesinin ilk ayağı, başlangıcı diyebiliriz” dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ınkonuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruların cevaplandığı bir programda, Fahri Korutürk Caddesindeki İSKİ çalışmasıyla başlayan Eyüpsultan Tarihi Alan Merkez Yönetim (ESTAM) projesine değinildi.

Başkan Remzi Aydın,"Fahri Korutürk Caddemizdeki çalışma aslında yeni bir çalışma ama bilinmedik bir çalışma değil. Uzun zamandan beri sözünü ettiğimiz, üzerinde çalıştığımız ESTAM projesinin ilk ayağı, başlangıcı diyebiliriz. Biliyorsunuz ESTAM projemiz göreve geldikten 3 ay sonra başladığımız ve iki buçuk yıl sonra bitirdiğimiz çok muazzam, kapsamlı, külli bir proje"dedi.

"ESTAM, Eyüpsultan Camii Meydanı ve daha geniş bir çevreyi Feshane’den Pierre Loti’ye kadar olan bir alanı kapsayan 900 dönümlük bir alan" diyen Başkan Remzi Aydın, "900 dönümlük alanda toplam 67 tane projemiz var. Tabi bu projeler hepsi bir iki yıl içerisinde tamamlanacak projeler değil, muhtemelen zamana bağlı olarak 3 ya da 4 yıla kadar sürecek olan çalışmalarımız da olacak" dedi.

Başkan Aydın, ESTAM’la ilgili, "900 dönümlük alanın kent mobilyaları, kentsel peyzajı gibi hepsine ihtiva eden cephelerin yeniden düzenlenmesini oluşturan, yön tabelalarının yeniden oluşturulmasını öngören ve bu alan içerisinde restorasyona ihtiyacı olan tarihi eserlerin restorasyonunu, türbelerin hazirelerinin yeniden düzenlenmesini, mezarlıklarımızın ışıklandırılmasından tutun temizlenmesine, Osmanlıca’dan Türkçe’ye çevirilmesine ve paftalanmasına kadar hatta gezi rotalarının oluşturulmasına, bina cephelerine kadar külliyetli çok kapsamlı bir proje bütünü” dedi.

"ESTAM, Fahri Korutürk caddesinden başladı"

“ESTAM, Eyüpsultanımızın yüz yılına hükmedecek, yüz yılını kurtaracak çapta bir proje” diyen Başkan Aydın, “İlk ayağı Fahri Korutürk Caddesinden başlamış oldu. Fahri Korutürk caddemiz önemli bir cadde. İSKİ burada çalışmaya başladı ve çalışmasında ciddi bir aşama da kat etti. Fahri Korutürk Caddemizi kazmadan, açık kazı diyoruz buna, açık kazı yapmadan, altındaki kanalizasyon, atık su boruları ve hatları yenileniyor” ifadelerini kullandı.

"Ramazan’dan 20 gün önce bitmiş olacak"

Başkan Aydın, “Bu işlem bittikten sonra da zemin taşları, kaldırımları, elektrik direkleri, aydınlatma üniteleri ve diğer kent mobilyaları dediğimiz diğer üniteler yenilenecek. En geç Ramazan ayından yirmi gün önce olmak şartıyla bu çalışmamızı bitirmiş olacağız” dedi.

"İleri bir teknikle çalışmalar yapılıyor"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada tabi çalışmaları çok özel yapıyor Büyükşehir Belediyemiz. Esnafın ticari silkülasyonunu aksatmadan, vatandaşlarımızın hem ticari hem de normal günlük sosyal ihtiyaçlarını aksatmadan yapılan bir çalışma. Çok ileri bir teknik, yani caddenin belli noktalarından delik açılıyor ve oradan borular cadde boyunca döşeniyor. Dolayısıyla caddenin tamamı kazınmak yerine belli noktalar kazınarak oralardan borular döşeniyor. Dolayısıyla cadde yine deliklerin dışındaki alanlarda yayaya açık oluyor. Son derece ileri bir teknik, son derece faydalı, çevreye minimum zarar verecek şekilde planlanan ve yuvalanan bir çalışma."