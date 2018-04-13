Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109894
ALTIN
176.394
DOLAR
4.0909
STERLİN
5.8306
EURO
5.0414

Esenler’de müzik şöleni

Esenler Belediyesi, birbirinden farklı ritmlerden oluşan konser programlarıyla İstanbullu sanatseverlere müzik ziyafeti sunuyor.Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel...

Esenler’de müzik şöleni

Esenler Belediyesi, birbirinden farklı ritmlerden oluşan konser programlarıyla İstanbullu sanatseverlere müzik ziyafeti sunuyor.Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel...

13 Nisan 2018 Cuma 16:32
Esenler’de müzik şöleni

Esenler Belediyesi, birbirinden farklı ritmlerden oluşan konser programlarıyla İstanbullu sanatseverlere müzik ziyafeti sunuyor.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen konserlerde birbirinden değerli sanatçılar Esenler’de sahne alıyor. Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserlerde sanatseverler keyifli anlar yaşıyor.

Sevdikleri sanatçılarla Esenler’de buluştular

Mart ayında gerçekleşen konserlerde Türk Halk Müziği’nin güçlü yorumcusu Hamdiye Erol, Türk Sanat Müziği’nin yaşayan çınarı Mustafa Sağyaşar, tasavvuf müziği sanatçısı Ender Doğan ve sevilen sanatçı Ravi İncigöz Esenler’de sevenleriyle bir araya geldi. Anadolu’nun sevilen türkülerinden unutulmaz sanat müziği eserlerine, tasavvuf icralarından pop şarkılara kadar her türden müzikle kulakların pası silindi. Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’ni dolduran müzikseverler hayranı oldukları sanatçılarla bir araya gelerek şarkılara eşlik etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnci Beşoğlu’nun Karma Sergisi Eyüpsultan’da açıldı
İnci Beşoğlu’nun Karma Sergisi Eyüpsultan’da açıldı
Başakşehir 2050’ye hazırlanıyor
Başakşehir 2050’ye hazırlanıyor
Prof. Dr. İskender Pala: "Müzik, milletleri millet yapar"
Prof. Dr. İskender Pala: "Müzik, milletleri millet yapar"

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim