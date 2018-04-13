Esenler’de müzik şöleni

Esenler Belediyesi, birbirinden farklı ritmlerden oluşan konser programlarıyla İstanbullu sanatseverlere müzik ziyafeti sunuyor.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen konserlerde birbirinden değerli sanatçılar Esenler’de sahne alıyor. Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserlerde sanatseverler keyifli anlar yaşıyor.

Sevdikleri sanatçılarla Esenler’de buluştular

Mart ayında gerçekleşen konserlerde Türk Halk Müziği’nin güçlü yorumcusu Hamdiye Erol, Türk Sanat Müziği’nin yaşayan çınarı Mustafa Sağyaşar, tasavvuf müziği sanatçısı Ender Doğan ve sevilen sanatçı Ravi İncigöz Esenler’de sevenleriyle bir araya geldi. Anadolu’nun sevilen türkülerinden unutulmaz sanat müziği eserlerine, tasavvuf icralarından pop şarkılara kadar her türden müzikle kulakların pası silindi. Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’ni dolduran müzikseverler hayranı oldukları sanatçılarla bir araya gelerek şarkılara eşlik etti.