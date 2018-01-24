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Engelli kartallar Vodafone Park Stadyumu’nu gezdi

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören 30 kursiyer, Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu’nu gezdi. Futbolcuların soyunma odasından çim sahaya kadar her yeri dolaşan engelliler, hem Beşiktaş’ın başarıları hakkında bilgi aldı...

Engelli kartallar Vodafone Park Stadyumu’nu gezdi

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören 30 kursiyer, Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu’nu gezdi. Futbolcuların soyunma odasından çim sahaya kadar her yeri dolaşan engelliler, hem Beşiktaş’ın başarıları hakkında bilgi aldı...

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:15
Engelli kartallar Vodafone Park Stadyumu’nu gezdi

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören 30 kursiyer, Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu’nu gezdi. Futbolcuların soyunma odasından çim sahaya kadar her yeri dolaşan engelliler, hem Beşiktaş’ın başarıları hakkında bilgi aldı hem de bol bol fotoğraf çekildi.

Engelli siyah-beyaz takım taraftarları, Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından bir yıl önce hayata geçirilen “Beşiktaş JK Şeref Turu”nun konuğu oldu. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören 30 öğrenci önce Beşiktaş Müzesi’ni, ardından da stadyumu gezdi. 115 yıllık tarihi olan Beşiktaş Jimnastik Kulübüne emeği geçmiş teknik adamlar, futbolcular ve kazanılan kupalar hakkında bilgi alan sporsever engelliler, adeta zamanda yolculuk yaptı. Müzede en çok dikkat çeken ise kulübün Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın üç boyutlu heykeli oldu. Engelliler Seba’nın özel eşyalarıyla donatılan bölüme hayran kaldı.

Kursiyerler daha sonra rehberler eşliğinde yedek kulübesi, basın tribünü, takım soyunma odası, misafir takım soyunma odası, basın toplantı odası, başkanlık locası gibi alanları dolaştı. Engelliler, hayranı olduğu futbolcuların yerlerine oturup bol bol fotoğraf çekildi.
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