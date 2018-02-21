Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116316
ALTIN
161.901
DOLAR
3.7867
STERLİN
5.2907
EURO
4.6650

Diş pırlantası ile ışıl ışıl gülümseyin

Son yıllarda diş yüzeyine yapıştırılan pırlantanın vazgeçilmez diş estetiği olduğunu belirten Protez Uzmanı İlker Arslan diş pırlantasının her yaşta tercih edildiğini söyledi.Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez...

Diş pırlantası ile ışıl ışıl gülümseyin

Son yıllarda diş yüzeyine yapıştırılan pırlantanın vazgeçilmez diş estetiği olduğunu belirten Protez Uzmanı İlker Arslan diş pırlantasının her yaşta tercih edildiğini söyledi.Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez...

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:16
Diş pırlantası ile ışıl ışıl gülümseyin

Son yıllarda diş yüzeyine yapıştırılan pırlantanın vazgeçilmez diş estetiği olduğunu belirten Protez Uzmanı İlker Arslan diş pırlantasının her yaşta tercih edildiğini söyledi.

Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan, ’’Kadınların her zaman en özel takı ve aksesuarı olan pırlantalar ışıltısı ile, şıklığı ve zerafeti seven hanımların vazgeçilmezi. Son yıllarda diş yüzeyine yapıştırılan pırlanta, diş görüntüsüne estetik ve ışıltı kazandırması açısından da sık tercih ediliyor. Diş yüzeyinden düşmeleri oldukça zor olan ve düşme durumlarında kolaylıkla yeniden yapıştırılan diş pırlantaları, her yaşta uygulanabilmesi nedeni ile de avantajlı bir estetik diş hekimliği uygulamasıdır” dedi.

Diş pırlantasının, gelişen teknoloji ile birlikte diş yüzeyinde hiç aşındırma yapılmadan özel bir teknikle, istenilen dişin yüzeyine kısa süren bir operasyon ile yerleştirildiğini ifade eden Arslan, “Pırlanta dişe yapıştırılmadan önce diş yüzeyi öncelikle diş taşları veya lekelerden arındırılır. Pırlantanın yapıştırılacağı diş, pamuk yardımı ile tükürük değmeyecek şekilde çevre dokulardan izole edilir ve işlem gerçekleştirilir. Kompozit bonding denilen özel yapıştırıcılar bu aşamada kullanılır. Diş pırlantası çıkarılmak istendiğinde ise çıkarma işleminden sonra dişe yapılacak cila uygulaması sayesinde dişin herhangi bir zarar görmemesi sağlanır” diye konuştu.

“Piyasada ki sahte diş pırlantalarına dikkat”

Protez Uzmanı İlker Arslan, “Piyasada kendinizin yapıştırabileceği diş pırlantaları da mevcut, ancak yapıştırıcı malzeme hekiminizin kullandığı ile aynı içerikte değil. Bu durumda taşın düşmesi, dişinizde kalıcı renk değişikliğine sebep olması ve zarar vermesi mümkün. Ayrıca siz yapıştırdığınızda taşan yapıştırıcılar cilasız yüzey oluşturarak, plak birikimini kolaylaştırıp, renklenmeye de sebep olur. Bu yüzden bu işlemi mutlaka diş hekiminize yaptırmanız uygun olacaktır” açıklamalarında bulundu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gebelik depresyonu bebeğin gelişimini bozuyor
Gebelik depresyonu bebeğin gelişimini bozuyor
Beylikdüzü’nde 170 kedi sıcak yuvaya kavuştu
Beylikdüzü’nde 170 kedi sıcak yuvaya kavuştu
Binlerce kişi Afrin’deki Mehmetçik için dua etti
Binlerce kişi Afrin’deki Mehmetçik için dua etti

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim