Din görevlilerinden ilahi konseri

Esenler’de görev yapan din görevlilerinden oluşturulan ilahi korosu, üç ayların başlangıcı münasebetiyle "Gönlümüzden Esenler" isimli bir konser verdi.

Esenler Belediyesi’nin, Esenler’de görevli müezzin ve imamlardan oluşturduğu ilahi korosu, üç ayların başlangıcı münasebetiyle tasavvufi eserleri yorumladı. Fatih Camii İmamı Salih Uçar’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşti.

Din görevlilerine ezanı ve Kuran-ı Kerim’i daha güzel okuyabilmeleri için Esenler Sanat Evi’nde (ESEV), eğitimler verilmesiyle başlayan projenin sonunda oluşturulan ilahi korosu, "Gönlümüzden Esenler-2" isimli bir albüm hazırlığı yapıyor.