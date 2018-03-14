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Çekmeköy’deki bir sokağa ’Kudüs’ ismi verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Çekmeköy’de bulunan bir sokağın ‘Kudüs Sokağı’ olarak isimlendirilmesini kararlaştırdı.

Çekmeköy’deki bir sokağa ’Kudüs’ ismi verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Çekmeköy’de bulunan bir sokağın ‘Kudüs Sokağı’ olarak isimlendirilmesini kararlaştırdı.

14 Mart 2018 Çarşamba 19:53
Çekmeköy’deki bir sokağa ’Kudüs’ ismi verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Çekmeköy’de bulunan bir sokağın ‘Kudüs Sokağı’ olarak isimlendirilmesini kararlaştırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısında, Çekmeköy ilçesi Nişantepe Mahallesi’nde bulunan ve aksı ‘Gelin Çiçeği Sokağı’nda biten isimsiz yolun ‘Kudüs Sokağı’ olarak isimlendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Meclis üyeleri Kudüs’ü ziyaret etmişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin AK Parti, CHP ve MHP’li 160 üyesi Şubat ve Mart aylarında, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve Filistin’de artan baskılar nedeniyle Türkiye’nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Filistinlilerin yanında yer aldığını göstermek için Kudüs’ü ziyaret etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ziyaret sonrası Çekmeköy’deki sokağın ismini ‘Kudüs Sokağı’ olarak belirlemesi ile Filistin’e ve Kudüs’e desteğini bir kez daha gösterdi.
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