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Çanakkale Zaferi, Gaziosmanpaşa Meydanı’nda yeniden canlandırıldı

Dünya tarihinin seyrini değiştiren Çanakkale Zaferi, 103’üncü yıl dönümünde Gaziosmanpaşa’da hazırlanan platoda tiyatro gösterisiyle yeniden yaşatıldı. Gerçeğini aratmayan tiyatro havandan da görüntülendi.Gaziosmanpaşa Belediyesi,...

Çanakkale Zaferi, Gaziosmanpaşa Meydanı’nda yeniden canlandırıldı

Dünya tarihinin seyrini değiştiren Çanakkale Zaferi, 103’üncü yıl dönümünde Gaziosmanpaşa’da hazırlanan platoda tiyatro gösterisiyle yeniden yaşatıldı. Gerçeğini aratmayan tiyatro havandan da görüntülendi.Gaziosmanpaşa Belediyesi,...

16 Mart 2018 Cuma 16:36
Çanakkale Zaferi, Gaziosmanpaşa Meydanı’nda yeniden canlandırıldı

Dünya tarihinin seyrini değiştiren Çanakkale Zaferi, 103’üncü yıl dönümünde Gaziosmanpaşa’da hazırlanan platoda tiyatro gösterisiyle yeniden yaşatıldı. Gerçeğini aratmayan tiyatro havandan da görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, dünya tarihinin seyrini değiştiren 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı önünde yaklaşık bin metrekarelik bir alana kurulan dev platoda Çanakkale Destanı’nın öne çıkan kahraman isimleri ve savaş anı canlandırıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın yanı sıra ilçe protokolü ve vatandaşlar sergilenen oyuna büyük ilgi gösterdi.

Platoda sahnelenen ve Çanakkale Zaferi’nde 57. Alay’ın gösterdiği kahramanca mücadelenin canlandırıldığı gösteriyi seyreden vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Savaş dönemini yansıtan kıyafetleri ve silahlarıyla askerler, mevziler ve topların bulunduğu platoda ayrıca Çanakkale Şehitliği’ne de yer verildi. Gerçeğini aratmayan oyun, havadan da görüntülendi.

“Aynı ruhu gelecek nesillere taşıyacağız”

Vatandaşlarla beraber dev platoda sahnelenen oyunu seyreden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Çanakkale ruhu hakkında konuştu. Bu ruhun çocuklarla birlikte gelecek nesillere aktarılmasının gerektiğini ifade eden Başkan Usta, “103 yıl sonra Çanakkale ruhunu yeniden canlandırmak istedik. Tabi ki millet olarak biz bunu 15 Temmuz’da tüm dünyaya gösterdik. Ama bu ruhu çocuklarla, öğrencilerle beraber bin yıl ileriye taşımak zorundayız. 15 Temmuz’da gösterdik şimdi Afrin’de gösteriyoruz. Çanakkale ruhu Arap’ıyla, Çerkez’iyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla bir millet olarak tarih destanıdır. Biz o ruhla bugünlere geldik. Unutmadık ve unutturmayacağız. Aynı ruhu çocuklarımızla beraber gelecek nesillere taşıyacağız” dedi. Oyunu izleyen vatandaşlar da sahnelenen savaşın gerçeğinden farksız olduğunu ve çok duygulandıklarını söyledi.

Gösteri günde 3 defa sergileniyor

Platformdaki tiyatro oyunu 16-17-18 Mart tarihlerinde saat 10.00, 14.00 ve 16.00 olmak üzere günde 3 defa sergilenecek. Tiyatro oyuncularının canlandırdığı oyunda savaşın en şiddetli anlarında Türk askerinin ve yaralı askerleri cephede tedavi etmeye çalışan hemşire kadınların hangi şartlar altında olduğu da anlatılıyor.
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