Bu pazarda her şey organik, her şey sağlıklı

Göktürk’te açılan, çok sayıda ürünün bulunduğu’Organik Pazar’ vatandaşları bekliyor.

Eyüpsultan Belediyesi’ninsağlıklı ürünlerin üretim ve tüketiminin teşvik edilmesi amacıyla Göktürk’te açmış olduğu’Organik Pazar’her Cumartesi hizmet vermeye devam ediyor.

AçılışınıEyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın yaptığı pazar alanında organik üretim belgesine sahip olan pazarcılar tezgâh açıp ürünlerini satabiliyor.

Pazar esnafından vatandaşa davet

Tüm ürünlerinin denetimleri yapılmış, analize gönderilmiş, kayıt altına alınmış organik sertifikalı olduğunu söyleyen pazar esnafı “Tüm Eyüpsultanlıları pazarımıza ürünlerimizi tatmaya davet ediyoruz”dedi.

9 yıldır organik pazar sektöründe hizmet veren Ercan Ak, "Kendi ürettiğimiz organik ekmekleri ve unlu mamulleri Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz. Ürünlerimizin tümü sertifikalıdır ve analizden geçiyor. Şeker hastaları için Siyez Unu’ndan ürettiğimiz ekmeklerimizde yüzde beş oranında glüten vardır ve çok sağlıklıdır. Ayrıca mısır ekmeği, tam buğday ekmeği, ekşi mayalı ekmek, beyaz tost ekmeği gibi birçok çeşidimiz var. Burada bir organik pazar açılması Göktürk halkı için çok iyi oldu. Artık Şişli Feriköy pazarına ya da diğer uzaktaki organik pazarlara gitmelerine gerek kalmayacak" dedi.

Hatice Polat ise, “Organik ürünlerin İstanbul’da son tüketiciye ulaşamama gibi bir sorunu var. Bunun için daha fazla organik pazarın açılması gerekiyor. Bu anlamda Eyüpsultan Belediyesi’ne bizi tüketiciyle buluşturduğu için teşekkür ediyoruz. Ürünlerimizden portakalımız Muğla Ortaca’dan geliyor.

Diğer portakallara göre daha tatlı ve suludur. Zeytinlerimiz ve zeytinyağımız İzmir Foça’da özel üretimdir. Özellikle tansiyon hastalarımıza sıfır tuz oranına sahip zeytinimizi tatmalarını tavsiye ediyoruz. Diğer ürünlerimiz de organik unlardan, keçi boynuzu, elma suyu gibi rafine ürünler içermeyen malzemelerden yapılmakta. Diyet ürün sanıldığı için lezzetsiz olduğu düşünülen organik ürünler aslında daha lezzetli, doğal ve katkısızdır” ifadelerini kullandı.