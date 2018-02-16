Binlerce kişi Afrin’deki Mehmetçik için dua etti

Esenler’de Cuma namazı sonrası düzenlenen programda binlerce kişi Afrin’de görev yapan Mehmetçik için dua etti. Öğrencilerin askerlere yazdığı mektup ve şiirlerin okunduğu programda duygusal anlar yaşandı.

Esenler Belediyesi, ‘Zeytin Dalı’ harekatı kapsamında Afrin’de görev yapan Mehmetçikler için dua programı düzenledi. Cuma namazı sonrası Esenler Dörtyol Meydanı’nda düzenlen etkinliğe Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Alanı dolduran onlarca Esenlerli ay- yıldızlı bayraklarla ve ellerindeki “Esenler’den Afrin’e Selam Olsun”, “Kalbimiz Afrin’de Dualarımız Mehmetçikle” dövizlerle askerlere destek verdi. Esenler ilçesinde öğrenim gören ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin Afrin’deki Mehmetçiklere yazdıkları mektuplar ve şiirler okundu. Mektupların okunması sırasında duygulu anlar yaşanırken, program sonunda eller semaya açılarak harekatta görevli askerler için dualar edildi.

“Afrin’de 5 bin ya da 10 bin Mehmetçik var; Afrin’de 81 milyon Mehmetçik var”

Dua buluşmasında Mehmetçiklere destek, terör örgütlerine de mesaj vermek için bir araya geldiklerini belirten Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, “15 Temmuz’da tuttuğumuz nöbetler gibi çok farklı anlamı olan ve sadece bir dua için ellerimizi açmanın bereketiyle beraber aslında biz yeryüzündeki üç beş tane çapulcunun arkasında duran küresel teröristlere şunu demek için buradayız. Sanmayın ki Afrin’de 5 bin ya da 10 bin Mehmetçik var; Afrin’de 81 milyon Mehmetçik var demek için buradayız. Sanmayın ki Afrin’deki Mehmetçik sadece ve sadece elindeki silahla mücadele ediyor bunu haykırmak için buradayız, şunu söyleyelim ki bu toprakların her bir hanesindeki tesbihlerimiz sizin için bir silahtır Allah’ın izniyle. Açtığımız ellerimiz sizin için bir silahtır Allah’ın izniyle” dedi.

“Dün yedi düvelle savaşan milletimiz bugün 70 milletle savaşmaya başladı”

Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu aktaran Göksu, “Öğrencilik yıllarımda tarih kitaplarında okurdum, bir cephe açılır, daha sonra başka bir cephe daha açılırdı. Düşünürdüm bizim Mehmetçiklerimiz nasıl hepsiyle mücadele ediyor diye düşünürdüm. Tarih tekerrürden ibaretmiş. Dün yedi düvelle savaşan milletimiz bugün 70 milletle savaşmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir sözü var; ’70 değil 170 de olsanız topunuz da gelseniz gideceğiniz yer tarihin çöplüğü olacaktır’. Afrin sınırındaki o teröristlere o silahları veren batılılar onlar bilsinler ki o batılıları da tarihin çöplüğüne gömecek olan biz olacağız Allah’ın izniyle” şeklinde konuştu.