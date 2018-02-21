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Beylikdüzü’nde 170 kedi sıcak yuvaya kavuştu

Beylikdüzü Belediyesi, 2017 yılında dağıttığı 170 kedi evi ile ilçede yaşayan kedilere sıcak bir yuva sağladı.Sokakta yaşayan kedilerin barınmaları için daha önce seçim sandıklarını kedi evi haline dönüştüren Beylikdüzü Belediyesi...

Beylikdüzü’nde 170 kedi sıcak yuvaya kavuştu

Beylikdüzü Belediyesi, 2017 yılında dağıttığı 170 kedi evi ile ilçede yaşayan kedilere sıcak bir yuva sağladı.Sokakta yaşayan kedilerin barınmaları için daha önce seçim sandıklarını kedi evi haline dönüştüren Beylikdüzü Belediyesi...

21 Şubat 2018 Çarşamba 12:53
Beylikdüzü’nde 170 kedi sıcak yuvaya kavuştu

Beylikdüzü Belediyesi, 2017 yılında dağıttığı 170 kedi evi ile ilçede yaşayan kedilere sıcak bir yuva sağladı.

Sokakta yaşayan kedilerin barınmaları için daha önce seçim sandıklarını kedi evi haline dönüştüren Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2017 yılında da 170 kediyi ev sahibi yaptı. Beylikdüzü’nün kedileri, onları sevip koruyan hayvanseverlere teslim edilen kedi evleri sayesinde hem yağmurdan, soğuktan ve rüzgardan korunuyorlar hem de duyarlı vatandaşların desteği ile karınlarını sıcak bir ortamda doyurma fırsatı yakalıyorlar.

Kedi evlerini Beylikdüzü sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda ilçede ihtiyaç duyulan noktalara ve site yönetimlerinin onaylaması halinde de site bahçelerine yerleştirdiklerini belirten Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Hayvansever hemşehrilerimizden gelen kedi evi taleplerine elimizden geldiğince olumlu yanıt vermeye çalışıyoruz. Ahşap malzemeden yaptığımız dayanıklı kedi evlerini hayvanseverlere ücretsiz olarak tutanak ile teslim ediyoruz. Sahipsiz sokak kedilerimiz için yaptırdığımız kedi evleri sayesinde kedilerimiz korunaklı bir ortama kavuşuyorlar” dedi.

Beylikdüzü Belediyesinden yapılan açıklamada ise, sokağında veya sitesinde yaşayan kediler için kedi evi talebinde bulunmak isteyen vatandaşların 444 09 39 numaralı telefon numarasını arayarak Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne başvurabileceği belirtildi.
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