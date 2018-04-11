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Belediye Tiyatrosu’na “Direklerarası” ödülü

Maltepe Belediye Tiyatrosu, “Güneş Kasabası Sirki” isimli çocuk oyunuyla, 18. Direklerarası Tiyatro Ödülleri “Çocuk Oyunları” kategorisinde, ödüle layık görüldü.Direklerarası seyircilerinin oluşturduğu halk jürisi üyeleri, 2017-2018...

Belediye Tiyatrosu’na “Direklerarası” ödülü

Maltepe Belediye Tiyatrosu, “Güneş Kasabası Sirki” isimli çocuk oyunuyla, 18. Direklerarası Tiyatro Ödülleri “Çocuk Oyunları” kategorisinde, ödüle layık görüldü.Direklerarası seyircilerinin oluşturduğu halk jürisi üyeleri, 2017-2018...

11 Nisan 2018 Çarşamba 16:56
Belediye Tiyatrosu’na “Direklerarası” ödülü

Maltepe Belediye Tiyatrosu, “Güneş Kasabası Sirki” isimli çocuk oyunuyla, 18. Direklerarası Tiyatro Ödülleri “Çocuk Oyunları” kategorisinde, ödüle layık görüldü.

Direklerarası seyircilerinin oluşturduğu halk jürisi üyeleri, 2017-2018 tiyatro sezonunda İstanbul’da sahneye koyulan oyunları seyrederek,“Performans”, “Tasarım” ve “Yapımlar” kategorilerinde başarılı olarak değerlendirdiği oyunlar, oyuncular ve tiyatroları belirledi. Halk jürisi, çocuk oyunları kategorisinde, yapım dalında Güneş Kasabası Sirki’ni ödüle layık gördü. Oyunda,Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kurulmasına öncülük ettiği, belediye çalışanlarından oluşan Maltepe Belediye Tiyatrosu ve Bağımsız Mutluluk Merkezi Tiyatro Atölyesi’nden 26 öğrenci rol aldı. Çocukları ve gençleri, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yapılan çalışmalar kapsamında hazırlanan oyun, beş ay süren provaların ardından, geçtiğimiz 2017 yılı kasım ayında sahnelenmeye başlandı.

Direklerarası ödülleri, 15 Nisan Pazar günü saat 20:30’da,İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi’ndedüzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.
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