Bayrampaşa’da parkları yenileme çalışmaları devam ediyor

İlçedeki parkları daha modern ve işlevsel hale getirmek için yenileme çalışmalarına hız veren Bayrampaşa Belediyesi, Yahya Kemal Parkı’nı da yenileme programına dâhil etti. Çalışmaların başladığı parktaki her şey baştan sona yenilenerek kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacak.

Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan ilçedeki parkların sayısını arttırırken diğer taraftan mevcut parkları yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Altıntepsi Mahallesi’ndeki Yahya Kemal Parkı’da yenileme programına dâhil edildi. Çalışmaların başladığı parktaki oturma grupları, çocuk oyun alanı, zemin kaplaması ve havuz baştan sona yenilenecek. Yürüyüş yolunun da yapılacağı parktaki ağaç sayısı ve yeşil alan miktarı arttırılacak. Fitness aletlerinin de yerleştirileceği parkta vatandaşlar rahatlıkla spor yapabilecek. Işıklandırma sistemi de baştan sona yenilenecek olan parkın güvenliği ise birden çok noktaya yerleştirilecek kameralarla sağlanacak. Park, yepyeni görünümüyle kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacak.