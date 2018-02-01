Başkan Uysal, 3 ilçede proje yatırım ve hizmet toplantısı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Sultangazi ilçelerine ziyarette bulundu. İlçe ziyaretlerinde Başkan Uysal, proje, yatırım ve hizmet toplantıları yaptı.

Göreve geldiği günden bu güne ilçe belediye ziyaretlerini sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal bugün de Zeytinburnu, Bahçelievler ve Sultangazi ilçelerini ziyaret etti. Başkan Mevlüt Uysal bugünkü ilçe ziyaretleri kapsamında ilk olarak Zeytinburnu Belediyesi’ni ziyaret etti. Kapıda ilçe belediye başkanı Murat Aydın tarafından karşılanan Başkan Uysal toplantı öncesinde belediye binasını gezerek birimlerdeki çalışanları selamladı. Başta trafik ve ulaşımın konuşulduğu toplantıda Başkan Uysal İstanbul’a yapılan ve projesi tamamlanan yatırımlardan bahsetti.

Zeytinburnu’na yapılan otopark ve kentsel dönüşümün de konuşulduğu toplantıda Başkan Uysal ayrıca kültür ve çevre yatırımlarına da değindi. İstanbul Şehir Müzesi inşaat ihalesinin de yapıldığını belirten Başkan Uysal müze inşaatına yakında başlanacağını söyledi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’da Başkan Uysal’a ziyaretleri için teşekkür ederek, “İstanbul trafiğini rahatlatmak için çok ciddi yatırımlar yapıyorsunuz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza şahsım ve İlçe halkım adına teşekkür ederim” dedi.

Başkan Uysal daha sonra da ikinci durağı olan Bahçelievler Belediyesi’ne geçti. Burada da Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu tarafından ilçe belediyesi önünde karşılanan Başkan Uysal daha sonra toplantı salonunda İBB ve Bahçelievler Belediye bürokratları ile toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Başkan Uysal, “Yaptığımız işlerde maksimum verimi hedefliyoruz” dedi.

Başkan Uysal bugünkü ilçe ziyaretlerinden üçüncüsünü de Sultangazi’ye yaptı. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay tarafından karşılanan Başkan Uysal, karşılamanın ardından İBB ve Sultangazi Belediyesi bürokratlarının da katılımıyla toplantı yaptı. Başkan Uysal, “Kentsel Dönüşüm’de yeni bir anlayışla vatandaşımızın lehine bir sistem uygulayacağız” dedi.

Ulaşım konusunda ciddi yatırımlar yaptıklarını ve ilçe gözetmeksizin İstanbul’un her yerine hizmet taşıdıklarını belirten Başkan Uysal, üst geçit, kavşak, yol düzenlemeleri, kent meydanı, zemin altı otopark gibi projelerin bir an önce hayata geçirileceğini söyledi.

Sultangazi’de Taş Ocakları ve kamyon trafiği problemlerinden haberdar olduğunu ve bu problemi çözmek için düşündükleri projeyi özel olarak takip ettiğini vurgulayan Başkan Uysal, “Hedefimiz az laf, çok iş. İstanbulluların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Vatandaşımız neyden mutsuzsa o sorunu çözmek en asli görevimiz” dedi.

Başkan Uysal ayrıca Sultangazi için kurban satış ve kesim yeri projeleri olduğunu ve bu projeyi de ne kısa zamanda bitirerek İstanbulluların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’da Başkan Uysal’a ziyaretleri için teşekkür ederek, “Büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra Sultangazi’ye üçüncü kez geliyorsunuz. Bu bizi çok mutlu etti. Bu bizi sahiplendiğinizi gösteriyor. İnanıyorum ki Sultangazi’de hem alt yapı hem de üst yapı çalışmalarınızda çok güzel eserler ortaya koyacaksınız” diye konuştu.