Başkan Dr. Akgün tüm mesaisini kadınlara ayırdı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün 8 Mart Kadınlar Günü’nde tüm mesaisini kadınlara ayırdı. Başkan Dr. Akgün, Büyükçekmece Belediyesinin düzenlediği kadınlar günü etkinliklerine katıldı, çeşitli kadın gruplarıyla kahvaltı etti, kadınların çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açtı ve şehirdeki büyük siteleri ziyaret ederek Kadınlar Günü’nü kutladı.

8 Mart Kadınlar Günü’nde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, tüm mesaisini kadınlar için harcadı. Sabah kahvaltısını 3 ayrı grupla yapan Başkan Dr. Akgün önce Büyükçekmece’deki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği öncülüğünde STK üyesi kadınların düzenlediği kahvaltıya katıldı. Başkan Dr. Akgün ardından Büyükçekmece Belediyesinin tesislerinde spor yapan kadınların düzenlediği kahvaltılı etkinliğe katıldı. Buradan sonra da Büyükçekmece Anneleri adlı platformun çocuklarıyla beraber düzenlediği etkinliğe katılan Başkan Dr. Akgün yüzlerce kadının Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Başkan Dr. Akgün, kadınlara karanfil hediye etti.

Başkan Dr. Akgün öğlen mesaisinde ise Sonay Terzi adlı kadın işletmecinin kurduğu Mavi’nin Yeri adlı ev yemekleri restoranının açılışını gerçekleştirdi. Dr. Hasan Akgün, burada yaptığı konuşmada kadın istihdamının önemine dikkat çekti.

Akgün, öğleden sonra Büyükçekmece Fotoğraf Kulübü Derneği (BÜFOD) kadın fotoğraf sanatçısı üyeleri tarafından hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Dr. Hasan Akgün, yeni belediye hizmet binası salonunda düzenlenen sergi açılışını her meslekten kadın temsilcilerle birlikte yaptı. "Kadın Objektifinden kadına Bakış" adlı sergide eserleri sergilenen kadın fotoğraf sanatçıları da açılışta hazır bulundu.

Daha sonra kentin çeşitli bölgelerindeki kadınların düzenledikleri etkinliklere katılan Başkan Dr. Hasan Akgün sitelerdeki kadın toplantılarına da katılarak kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

"Atatürk’ün değerlerini korumalıyız"

Başkan Dr. Hasan Akgün, Kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Tüm gün kadınlarla buluştuk. Sadece Kadınlar Günü’nü kutlamadık. Artan kadın cinayetlerini ve kadına şiddeti de lanetledik, kınadık. Kadınlarla kadın haklarını ve ülkenin geleceğini de konuştuk. Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara tanıdığı tüm hakların bugün de uygulanması gerekiyor. Atatürk’ün kadınlara verdiği değerin bugün de korunması daha da ileriye götürülmesi lazım."

Başkan Akgün, "Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinliklerde kadınlarımızla bir araya geldik. Ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal alanlarda, kısacası hayatın her alanında üreten, Büyükçekmece’mize ve ülkemize değer katan aydınlık kadınlarımıza her şey için teşekkür ediyorum" dedi.