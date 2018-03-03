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Başkan Demircan, öğrencilere bilişim çağının önemini anlattı

Öğrencilere, bilişim çağının önemi ve sunduğu fırsatlar üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Hangi mesleğe sahip olursan ol, mesleğin derinliğinin yanı sıra yazılım bilmenin de gerekli...

Başkan Demircan, öğrencilere bilişim çağının önemini anlattı

Öğrencilere, bilişim çağının önemi ve sunduğu fırsatlar üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Hangi mesleğe sahip olursan ol, mesleğin derinliğinin yanı sıra yazılım bilmenin de gerekli...

03 Mart 2018 Cumartesi 11:21
Başkan Demircan, öğrencilere bilişim çağının önemini anlattı

Öğrencilere, bilişim çağının önemi ve sunduğu fırsatlar üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Hangi mesleğe sahip olursan ol, mesleğin derinliğinin yanı sıra yazılım bilmenin de gerekli olduğu bir çağa doğru gidiyoruz. Gelecek dönemde yazılım bilmekte okuma yazma bilme kadar kıymetli olacak" dedi.

Beyoğlu’nda hayata geçirilen "Okulda Buluşalım" Projesi ile okulların sorunları yerinde çözüme kavuşturuluyor. 14 yıldır devam eden proje kapsamında Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesini ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan öğrencilerle bir araya geldi. Bilişim çağının önemi ve sunduğu fırsatlar üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Başkan Demircan daha sonra öğretmen, okul aile birliği üyeleri ve velilerin taleplerini dinledi.

"Gelecek, yazılım üzerine kurgulanıyor"

Başkan Demircan öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşide, geleceğin yazılım üzerine kurgulandığını belirterek, "Avukat da olsan, doktor da olsan, hangi mesleğe sahip olursan ol işi kolaylaştırıcı cihazlar ve makineler akıllı olacağı için mesleğin derinliğinin yanı sıra en az mesleğin kadar bir parça da yazılım bilmenin gerekli olduğu bir çağa doğru gidiyoruz. Gelecek dönemde yazılım bilmekte okuma yazma bilme kadar kıymetli olacak, en azından iddia sahibi olan gençler için" dedi.

"Bilişim çağına uygun aplikasyonlar geliştiriyoruz"

Belediye olarak bilişim çağına uygun aplikasyonlar geliştirdiklerini de ifade eden Başkan Demircan, "Biz bu süreçte Beyoğlu Belediyesi olarak Beyoğlu’nda var olan bütün dataları geliştirdiğimiz Smart Beyoğlu uygulamasına yükledik. Bunu on bin kişi bundan istifade edecek. Çalışmalarımız bununla da sınırlı değil. İstiklal Caddesinde öğrencilerimiz için bir Gençlik Merkezi yaptırıyorum. İçinde 4 tane atölye var. O atölyelerde yazılımı teşvik eden dersler olacak ve bu derslere merakı olan her gencimiz, yavrumuz gelebilecek" şeklinde konuştu.
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