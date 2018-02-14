Başkan Çelikbilek: “Sosyal konutta öncü olacağız”

Yerel basın mensuplarını kahvaltıda ağırlayan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Beykoz’un bir gününü ziyan etmeye niyetimiz yok. Beykozlulara söz verdiğimiz sosyal konutların temelini atacağız. Bu konuda halkımıza öncülük edeceğiz” dedi.

Beykoz Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapılan programa belediye başkan yardımcıları, başkan danışmanları ve ilçedeki yerel gazetelerin temsilcileri katıldı. İlçeye dair sıcak gündemin değerlendirildiği toplantıda Başkan Çelikbilek ilçe sakinleri tarafından sıklıkla dile getirilen konulara açıklık getirdi, yerel basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Beykoz’un imarını artırmak için çalışıyoruz”

Toplantıda ilk olarak imar planı çalışmalarına dair soruları yanıtlayan Başkan Çelikbilek, “Arazinin yüzde 80-90’ının kullanıldığı bir yere imar planı yapmak zordur. Arkadaşlarımız araziyi bir değil iki kez dolaştı. Bir imar planını çıkarmak için 5 ayrı kurulla uğraşıyoruz, mücadeleler veriyoruz. Hazırladığınız planın 1 santimini beğenmezlerse geri gönderiyorlar. Her şey başa dönüyor. Bu zorluklara rağmen ilçemizin imkanlarını ve halkımızın imar durumunu artırmak için çalışıyoruz. Eğer dönüşüm olacaksa herkes fedakarlıkta bulunmalı” dedi.

“Sosyal donatı alanları amacı dışında kullanılamaz”

Vatandaşların serzenişine konu olan sosyal donatı alanlarının kamu hizmetleri için elzem olduğunu vurgulayan Başkan Çelikbilek, “Sosyal donatı alanları vatandaşın ortak kullanımı içindir ve amacı dışında kullanılamaz. Halkımız bu konuda müsterih olsun. Göksu’nun üst kısmında Aqua Park ve Trafik Parkı projemiz vardı bu alandaki projemiz bir vatandaşın başvurusu üzerine iptal edildi. 40 bin metrekarelik alan şu an köpeklerin gezdiği boş bir arazi. Belediye her istediği yere istediği şeyi yapma olanağına sahip değil” şeklinde konuştu.

“5 mahallede ‘Toplu Konut’ için adım atacağız”

İlçede yerinde dönüşüme öncülük etmek amacıyla toplu konut yapımına başlayacaklarını vurgulayan Başkan Çelikbilek, “Amacımız halkın önünü açmak ve halka belediyenin bu işi yapabildiğini göstermek. Belediye olarak sosyal konut yapacak arsam yoktu. Beykoz’un imar planları yapıldı belediye adına 1 metrekare arsam çıkmadı. Sosyal konut yapmak için arsa satın almaya başladım. Akbaba, Soğuksu ve Riva’da sosyal konut çalışmalarımız var. Tokatköy Şehr-i Sitare ve Kiptaş’ın Çubuklu’da yapacağı konut çalışmaları mevcut. 3’ünü biz, 2’sini Kiptaş yapacak” dedi.

“Dışarıdan kimseye konut satmayacağız”

Başkan Çelikbilek, “Bizim kar etme gibi bir derdimiz yok. Beykoz dışından kimseye konut satmayacağız. Fiyatlar konusunda bir şey söylemek için erken. İnşaat malzemeleri değişiyor. Sosyal konutların taksiminde genel bir hukuk vardır. Müracaat sırası, ödeme imkanları gibi şartlara bakılır. Noter huzurunda yapılır. Biz de bunlara riayet edeceğiz” bilgisini verdi.

“Bu makamlar dert makamıdır”

Basın mensuplarının yaklaşan yerel seçimler ve adaylıkla ilgili sorularını da yanıtlayan Başkan Çelikbilek, “Bu makamlar dert makamıdır. Ben bugüne kadar belediye başkanlığına hiçbir zaman aday olmadım. Partim bana bu görevi verdi. Bizde görev istenmez verilir. Bizim siyaset görgümüz ve tarzımız böyledir. 30 Mart 2019’a kadar inşallah görevimizin başındayız” dedi.

Başkan Çelikbilek, Nikah Sarayı, Beykoz Arena (Beykoz Park), Beytaş, Beykoz Stadı, Beykoz Meydanı gibi devam eden hizmet ve yatırımlarla ilgili soruları da yanıtladı.

Toplantıya katılan yerel basın mensuplarına 14 Şubat Sevgililer Günü’nü dolayısıyla gül ve Paşamandıra Meyve Bahçesi’nden toplanan kış sebzeleri hediye edildi.