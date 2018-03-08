Başkan Baltacı kadın personellerle bir araya geldi

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, Dünya Kadınlar Günü’nde kadın personellerle, kahvaltılı programdabir araya geldi.

Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olarak kutlanıyor. İnsan Hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmakta olan gün sebebiyle, Arnavutköy Belediyesi kadın personelleri düzenlenen etkinliktebuluştu. Arnavutköy Belediyesi Yeni Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı da eşlik etti. 180 kadın personelin katıldığı programda, kadın personellere karanfil dağıtıldı. Ayrıca Kadın Kültür ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan el emeği hediyelerde, kadın personellere dağıtıldı. Afrin operasyonuna ismi verilen Zeytin Dalı ise; Arnavutköy Belediyesi tarafından broş yaptırılarak, kadın personellere hediye edildi.

“Bugün annelerimizi ve hanımları birinci sıraya koyan önemli bir gün”

Çalışma arkadaşlarıyla böyle bir günde bir araya gelmekten mutlu olduğunu dile getiren Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, “ Yıl içerisinde dini ve milli günlerimizde bir araya geliyoruz. Bazı günler ise kadınları direk ilgilendiren günlerdir. Yani annelerimizi ve hanımları birinci sırıya koyan önemli zamanlardır. Bu günlerden bir tanesi de toplumumuz tarafından değer atfedilen, önemli görülen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’dür. Dünyanın her yerinde kadınlara özel kılınmış bir günü kutlamak üzere bir araya gedik. Elbette hafta sonu yapacağımız kadınlar günü programımızın içeriği daha geniş. Ama birlikte mesai sarf ettiğimiz hanımefendiler ile bir araya gelmeyi kendimize görev edindik” dedi.

“Kimi yerde mutlu bir şekilde kutlanırken, kimi yerde de hüzünler içinde kutlanıyor”

Dünyanın farklı coğrafyalarında bugünü kutlandığını söyleyen Başkan Baltacı, “Dünyada kadınlar günü kimi yerde mutlu bir şekilde kutlanırken, kimi yerde de hüzünler dolayısıyla hiç kutlanmamaktadır. Dünya coğrafyası içerisinde ağlayan anneleri, ağlayan kadınları ve bunları Müslüman topraklarından görmek bugünlerin aslında ifade edildiği gibi anlatıldığı gibi içerisinin doldurulamadığını çok net görüyoruz. Bizim inancımız kadının ve erkeğin hukuku koruyan, kollayan ve insanoğluna değer veren yaradılışların en şereflisinin insan olduğunu gösteren bir dindir” ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok yerinde kadınların bugünü kutlayamadığını vurgulayan Baltacı,“Suriye’de, Myanmar, Filistin’de veya Afrika’nın çeşitli ülkelerinde ki kadınlar, Dünya kadınlar gününü ne şekilde kutluyor. Bu coğrafyalarda evladını teröre şehit vermiş anneler veya şehit eşleri bugünü nasıl anlamlandırıyor. Bu günlerin ortaya çıkaran, adını koyan ya da önemli gün olarak atfeden genellikle batı menşeli toplumlar oluyor. Bu toplumalar bir bardak petrol için ya da bir altın madeni için milyonlarca insanı öldürebilecek canilikteler” şeklinde konuştu.

“İnsanları, Allah’ın yarattığı bir değer olduğu için önemsemeliyiz”

Dünya kadınlar gününe hangi çerçeveden bakılması gerektiğini anlatan Başkan Baltacı şunları söyledi: “Onlar gibi senede bir gün televizyon ekranlarına çıkarak, kadın ve erkek eşitliğinden bahseden, eziyet gören kadınların çekmiş oldukları sıkıntıları sadece ekran karşısında anlatan bir anlayışla mı bugünü idrak etmeliyiz? Yoksa dünya kadınlar gününün içini doldurarak, bunun muhteviyatını genişletip, hakikaten dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dil, din ve ırktan olursa olsun, insanları Allah’ın yarattığı bir değer olduğu için önemsenmesi gerektiği için mi yapmalıyız? Bizim anlayışımız böyle olmalıdır. Din eksenli olmalıdır. Samimiyet esaslı olmalıdır.”