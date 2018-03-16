Başkan Atila Aydıner: "Bayrampaşa’da okuma yazma bilmeyen kalmayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliği sonrası Bayrampaşa’da da seferberlik başladı. Bu kapsamda okuma yazma kursuna katılan vatandaşları ziyaret eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bayrampaşa’da okuma yazma bilmeyen kalmayacak. Ben kendilerini yürekten kutluyorum çünkü büyük bir mücadele veriyorlar ve okuyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliği sonrası Bayrampaşa’da da seferberlik başladı. Bu kapsamda Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen törene Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ile okuma yazma kurslarına kaydolan birçok vatandaş katıldı. Etkinlikte, seferberliğin yıllarca okuma yazma yoksunluğu çeken vatandaşlar için önemine dikkat çekildi. Ardından çeşitli nedenlerle yıllarca okuma yazma öğrenemeyen vatandaşları sınıflarında ziyaret eden Başkan Aydıner, onların heyecanına ortak oldu. Aydıner, seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen herkesi kurslara davet etti.

“Bayrampaşa’da okuma yazma bilmeyen kalmayacak”

Öğrenmenin yaşı olmadığını ve içinde öğrenme istediği olan herkesin kurslara katılarak okuma yazma öğrenmesi gerektiğini belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bayrampaşa’da da 400’ün üzerinde hanımefendi ve beyefendi okuma yazma seferberliği içerisinde. Şu anda Bayrampaşa’da tahmin ediyorum 5 bin civarında bir hanımefendi kaldı. İnşallah onları da bitirdikten sonra Bayrampaşa’da okuma yazma bilmeyen kalmayacak. Cumhurbaşkanımız ve eşlerimizin talimatları doğrultusunda bir seferberlik olarak biz bunu aldık. Hep birlikte inşallah herkes okuma yazma öğreninceye kadar devam edeceğiz. Ben kendilerini yürekten kutluyorum çünkü büyük bir gayret ve sabırla bu işin içerisinde olmaları lazım. Sabrediyorlar, büyük bir mücadele veriyorlar ve okuyorlar” dedi.

“Dışarıya çıkarken kendime güvenim arttı”

Okuma yazma kursuna gelen ve çok heyecanlı olduğunu ifade eden Ayşe Aydın, “Kızım dedim gel beni yazdır. Çok meraklıyım harfleri öğrenmeye, çok seviyorum okumayı. O kadar büyük güven geldi ki bana dışarıya çıkarken kendime güvenim arttı. Ben artık yazabileceğim diyorum. Eve gittikçe sayfa sayfa dolduruyorum öğrendiklerimi” dedi.