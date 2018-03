Başkan Akgün: “Kadınların en önemli sorunu işsizlik”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Kadın işsizliği ve kadınların istihdama dâhil edilmemesi ülkemizin en önemli sorunlarının başında gelmektedir” dedi.

Sonay Terzi adlı kadın işletmecinin kurduğu restoranın açılışını gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yaptığı konuşmada kadın istihdamının önemine dikkat çekti. Başkan Akgün, “Kadınlar Günü’nde sahibi kadın olan bir iş yeri açmanın çok büyük sembolik önemi vardır” dedi. Başkan Akgün, “Bugün burada kendi iş yerini açan bir kadın kardeşimiz, bir ablamız, bir kardeşimiz bizi çok mutlu etti. Bu açılışı büyük bir sevinç ve mutlulukla yapıyorum. İşgücüne katılmayan kadınlar ekonomi için, sosyal hayat için, aile için, ülke için çok büyük bir kayıptır. Bu açılışı, kadının ekonomik gücünün önemine dikkat çekmek için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne denk getirdik” diye konuştu.

"Kadınlara her zaman öncelik"

Başkan Akgün sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de çalışma çağındaki her dört kadından sadece biri çalışabilmekte. Dört kadından üçü hiçbir şey üretmeden evde oturmak zorunda kalıyor. Okumuş, üniversite bitirmiş kızlarımızın durumu da aynıdır. Bu korkunç rakam istihdamla ilgili tüm kurumların açıklamalarında yer alıyor. Kadın işsizliği ve kadınların istihdama dahil edilmemesi ülkemizin en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda Türkiye’de kadın istihdamı son derecede düşük düzeydedir ve kadınların çalıştırılmaması ülke olarak en büyük sorunlarımızdan biridir.”

Büyükçekmece Belediyesinin faaliyetlerinde ve istihdamda kadınlara öncelik tanındığını anlatan Akgün, “Ben tüm çalışmalarımda ve belediye hizmetlerinde kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyorum. Bunu herkese de tavsiye ediyorum. Önceliğimiz ailenin direği olan kadının başının dik olmasıdır. Bu da yeterli gelir elde etmesiyle başlar” dedi.

Belediye Başkanı Hasan Akgün, ilçelerinde kadınların ekonomik güce kavuşmaları için ellerinden geldiklerinin en iyisini yaptıklarını belirterek, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi kurslarında her yıl binlerce kadının bir meslek öğrendiğini hatırlattı. Bu kurslarda eğitim ve sertifika alan birçok kadının şimdi kendi iş yerini açtığını belirten Akgün, “Bir kısım genç kardeşimiz de bizden aldığı sertifika ile işe girdi, kendi ayakları üzerinde durmaya başladı” dedi.

"Yasalar iyileştirilmeli"

Başkan Akgün sözlerine şöyle devam etti:

“Kadınların iş sahibi olması, bir iş yerinde çalışması ve ekonomik özgürlüğünü kazanması kadınların sosyal hayattaki ikinci plana atılmasını önler, aileyi güçlendirir ve siyasette de aktif hale getirir. Bizim belediyede yaptığımız ‘kadın odaklı’ belediyeciliği her kurum, her şirket, her devlet dairesi yapmalıdır. Yasalar da bu yönde iyileştirilmeli. Yani kadınları erkekler ile işe başvuruda, işe alınmada, sigortalandırmada, ücretlendirmede eşit tutan; doğum iznini, doğumdan sonra ise dönebilme garantisini içeren yasalar daha da iyileştirilmeli. Kadınların istihdamının arttırılması yalnızca bireysel olarak bu kadınları değiştirmeyecek, tüm ülke, geleceğimiz değişecektir. Kadınları çalışma hayatına katamazsak geleceğimiz karanlık olacaktır. Nüfusun yarısını çalıştırmayan ülkenin geleceği olamaz.”