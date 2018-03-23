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Başakşehir’de “Çanakkale Özel Programı” düzenlendi

Başakşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümü dolayısıyla ’Çanakkale Özel Programı’ düzenledi. ‘Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum’ etkinliğe onur konuğu olarak katılan tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu, dinleyenlere...

Başakşehir’de “Çanakkale Özel Programı” düzenlendi

Başakşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümü dolayısıyla ’Çanakkale Özel Programı’ düzenledi. ‘Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum’ etkinliğe onur konuğu olarak katılan tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu, dinleyenlere...

23 Mart 2018 Cuma 23:15
Başakşehir’de “Çanakkale Özel Programı” düzenlendi

Başakşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümü dolayısıyla ’Çanakkale Özel Programı’ düzenledi. ‘Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum’ etkinliğe onur konuğu olarak katılan tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu, dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Emin Saraç Kültür Sanat Merkezi’nde “Çanakkale Özel Programı” düzenlendi. ‘Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum’ adlı etkinliğe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra onur konuğu olarak tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu, sanatçı Esat Kabaklı ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Başakşehir Belediyesi bilgi evlerinde eğitim alan gençlerin hazırladığı Çanakkale belgeseli ile başlayan programda Yavuz Bahadıroğlu, Çanakkale Savaşı sırasında yaşananları anlattı. 18 Mart zamanında yapılan bazı girişimlerin bugün de devam ettiğini belirten Bahadıroğlu, Necip Fazıl Kısakürek’in dizelerini okuyarak konuşmasını sonlandırdı. Şiirin okunduğu sırada salonda bulunan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, program Esat Kabaklı’nın Çanakkale türkülerini seslendirdiği konserle son buldu.

“Bizler 18 Mart’ta çifte zafer yaşadık”

Programda konuşan Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Biz 18 Mart’ta çifte zafer yaşadık. Hem Çanakkale zaferini kutladık hem de Afrin zaferini kutladık. Rabbim bu millete bir daha bu zaferlerden hep tattırsın ve hiç mağlubiyet vermesin. İstiklal Marşı şairimizin dediği gibi ’Rabbim bu ülkeye bir kez daha İstiklal Marşı yazdırmasın.’ Rabbim bizleri hiçbir zaman o pozisyonlara düşürmesin. Vatanı ve milleti için şehit olmuş şehitlerimize rahmet, yaralı gazilerimize sağlık diliyoruz” dedi.
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