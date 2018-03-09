Akıllı Şehircilik için projeler Living Lab’den

Akıllı Şehircilik Hackhathon’u başladı. Bilgisayar ortamında yazılım geliştirmek isteyen geliştiriciler, Başakşehir Living Lab’de bir araya geldi.

IBM ve Başakşehir Living Lab Merkezi’nin ortaklaşa organize ettiği Akıllı Şehirler Hackhathon’u başladı. Yazılımla ilgilenen, 16 yaş üzeri geliştiricilerin (developer) bir araya geldiği etkinliğe katılımcılar kendi dizüstü bilgisayarları ile katıldı. Eğitimler sonunda gerçekleşecek Hackhathon’da proje geliştirmek ve var olan projelerini hayata geçirmeleri için rehberlik eden IBM eğitimcileri, kullanıcılara platform ortamında deneyim şansı veriyor.

Hackhathon öncesi üç aşamalı bir eğitim serisinin yer alacağı etkinliğin ilki IOT Platformuna Giriş ve Chatbot Uygulaması Geliştirme üzerine oldu. Eğitimler sonunda gerçekleşecek Hackhathon’a katılabilmek için en az iki derse katılmış olmak gerekecek. 15 Mart Perşembe Günü Cloud Ortamında Veri Anlamlandırma, Geleceğe Dair Anlam Çıkarma ve 19 Mart Pazartesi günüde Node-RED Aracılığıyla Kod Yazmadan Uygulama Geliştirme ve API Paylaşma Eğitimleri gerçekleşecek.

Eğitimler sonunda gerçekleşecek Hackhathon’a katılım için talebe göre merkez noktalardan servisler kaldırılacak. Eğitimi tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak. Akıllı Şehircilik Hackhathon’u 07-08 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.