3’üncü Suriyeli Çocuklar Futbol Turnuvası start aldı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak İstanbul’a yerleşen 500 Suriyeli öğrenci, Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen futbol turnuvasında bir araya geldi. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen turnuvada başarılı olan öğrenciler, kupa ve madalyayla ödüllendirilecek.

Bayrampaşa Belediyesi İstanbul’da yaşayan 500 Suriyeli öğrenci için 3’üncü kez ‘Suriyeli Çocuklar Futbol Turnuvası’ düzenledi. Terazidere Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvaya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve çok sayıda Suriyeli öğrenci katıldı. Yaşları 12 ve 16 arasında değişen 500 öğrencinin top koşturacağı turnuva ile yetenekli futbolcular, kupa ve madalyayla ödüllendirilecek. 2 ay boyunca devam edecek turnuvanın ilk maçı İskenderpaşa Takımı ve Geleceğin Yıldızları Takımı arasında oynandı.

“İnşallah nice 40 yıllara doğru bu turnuvayı büyüterek devam ettireceğiz”

Çok sayıda Suriyeli vatandaşın Türkiye’de yaşadığını belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “ Burada bulunan yavrularımızla beraber muhteşem bir turnuva olacak. Tahmin ediyorum ki Nisan ayında da şampiyonlarımızın ödüllerini vermiş olacağız. Bugün 4’üncü yılını kutladığımız bu turnuvada üç yıl Bayrampaşa Belediyesi ile birlikte bu turnuvaları yaptık. Ama onlar bir yıl önceden başlamışlardı turnuvaya. Toplamda 4’üncü yıllarını bugün burada kutluyoruz. İnşallah nice 40 yıllara doğru emin adımlarla bu turnuvayı büyüterek devam ettireceğiz inşallah” diye konuştu.

“Başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Turnuvanın güzel geçmesini dilediğini söyleyen Muhammed Nasar ise, “Biz buraya futbol oynamak için geldik. Bizim okula futbol turnuvası var diye haber verdiler. Bizi davet ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bayrampaşa Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz çünkü o olmasaydı şuan burada olmayacaktık. Çünkü o bizim geleceğimizi düşünüyor” dedi.