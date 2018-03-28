SDÜ öğrencilerinden Afrin Şehitleri ve öğrenci arkadaşları için anma etkinliği

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, Afrin Şehitleri ve geçen yıl vefat eden öğrenci arkadaşları için anma etkinliği düzenledi.

SDÜ Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Konseyi tarafından, Afrin şehitleri ve geçtiğimiz yıl vefat eden üniversite öğrencisi Haydar Erdem için anma etkinliği düzenledi. Meslek Yüksek Okulu’nda düzenlenen ve yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Etkinlik kapsamında katılımcılara Afrin Belgeseli izletildikten sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti sunularak dualar edildi. SDÜ Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğin önemine işaret eden Okul Müdürü Prof. Dr. Arif Emre Özgür, yapılan anma etkinliğini herkese örnek olarak göstererek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından okul bahçesinde Isparta helvası dağıtıldı.