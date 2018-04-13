Minik futbolculardan Polis Haftası ziyareti

Isparta’nın Gelendost ilçesindeki futbol okulunda eğitim gören minik futbolcular, İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret ederek, polis haftasını kutladılar.

Altınordu Futbol Okulu’ndaki minik futbolcular Gelendost ilçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret ederek polis haftasını kutladı. Gelendost İlçe Emniyet Amiri Soner Topal ve emniyet personeli tarafından karşılanan minikler, polis ağabeylerinin haftalarını kutladılar. Emniyet mensupları, miniklerin kendilerine yaptıkları ziyaretten dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

Gelendost Altınordu Futbol Okulu Antrenörü Onur Yiğit, “Futbol okulumuzun en birincil hedeflerinden olan ‘İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu’ zihniyeti ile devam ettiğimiz bu yolda çocuklarımıza toplumsal farkındalık kazındırdığımız için çok mutluyuz. Biz de bu vesile ile Türk Polis Teşkilatı’nın haftasını kutlar, nice sağlıklı ve huzurlu görevler temenni ederiz” dedi.