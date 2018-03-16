Komando eğitimini tamamlayan 193 uzman erbaş brövelerini taktı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözbebeği Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 44’ncü dönem Uzman Erbaş Komando Temel eğitimini tamamlayan 193 komando, brövelerini taktı.

Uzman Erbaş Komando Temel Kursu mezuniyet töreni, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kapalı spor salonunda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında büyük destanlar yaratarak şehadete ulaşan tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve hasretle anıyorum. Aziz ruhları şad olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedefine ulaşılmasının temel şartının inanmış, adanmış komandolardır. Komandonun en önemli özelliği, seçilmiş, nitelikli, yetişmiş, öz güveni tam ve vazife için adanmış insan gücü olduğu gerçeği ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine kaliteden ödün vermeden devam etmekteyiz" dedi.

Ardından 44’ncü dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu’nu birincilikle tamamlayan Piyade Uzman Çavuş Ercan Topal, yaş kütüğüne ismini çaktı. Kursta başarılı olan kursiyerlere diploma ve bröveleri Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir ve yüksek rütbeli subaylar ve kurs komutanları tarafından verildi.

Törene, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, yüksek rütbeli subaylar ve kursiyerlerin aileleri katıldı.