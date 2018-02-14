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Ispartalı İmam Hatiplilerden şehitler için Hatm-i Şerif

Isparta’da imam hatip ortaokulu ve lisesi öğrencileri tarafından şehitler için 3 gün önce başlatılan Kur’an-ı Kerim okuma kampanyasının Hatm-i Şerif duası, Afrin Şehidi Ali Yılmaz’ın baba ocağında gerçekleştirildi.Isparta’daki...

Ispartalı İmam Hatiplilerden şehitler için Hatm-i Şerif

Isparta’da imam hatip ortaokulu ve lisesi öğrencileri tarafından şehitler için 3 gün önce başlatılan Kur’an-ı Kerim okuma kampanyasının Hatm-i Şerif duası, Afrin Şehidi Ali Yılmaz’ın baba ocağında gerçekleştirildi.Isparta’daki...

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:09
Ispartalı İmam Hatiplilerden şehitler için Hatm-i Şerif

Isparta’da imam hatip ortaokulu ve lisesi öğrencileri tarafından şehitler için 3 gün önce başlatılan Kur’an-ı Kerim okuma kampanyasının Hatm-i Şerif duası, Afrin Şehidi Ali Yılmaz’ın baba ocağında gerçekleştirildi.

Isparta’daki imam hatip okullarında öğrenim gören öğrenciler tarafından şehitler için 3 gün önce başlatılan Hatm-i Şerif çalışması kapsamında cüzlerini tamamlayan öğrenciler, Hatim Duasını Afrin Şehidi Ispartalı uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın baba ocağı önündeki taziye çadırında gerçekleştirdi. Yaklaşık 25 öğrenci, duası öncesinde Şehit Yılmaz’ın babası Süleyman Hilmi Yılmaz ile dedesi Ali Yılmaz’a başsağlığı dileklerinde bulundular.

İmam hatipli öğrencilerin hatim duası ve taziye ziyaretlerinde imam hatip okulları platformu yöneticileri, okul müdürleri ve öğretmenler de yer aldı.
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