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Ispartalı Afrin Gazisi ve şehitler için mevlit okutuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında geçtiğimiz hafta 8 şehit verilen operasyonda diz kapağından yaralanarak memleketindeki baba ocağına gelen Jandarma Uzman Çavuş Burak Çetin ve şehitler...

Ispartalı Afrin Gazisi ve şehitler için mevlit okutuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında geçtiğimiz hafta 8 şehit verilen operasyonda diz kapağından yaralanarak memleketindeki baba ocağına gelen Jandarma Uzman Çavuş Burak Çetin ve şehitler...

05 Mart 2018 Pazartesi 14:15
Ispartalı Afrin Gazisi ve şehitler için mevlit okutuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında geçtiğimiz hafta 8 şehit verilen operasyonda diz kapağından yaralanarak memleketindeki baba ocağına gelen Jandarma Uzman Çavuş Burak Çetin ve şehitler için mevlit okutuldu.

Isparta merkeze bağlı Bozanönü Köyü’nde geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif’e gazinin çocukluk ve silah arkadaşı olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un babası Durmuş Açıkkol da katıldı.

Çok sayıda vatandaşın yer aldığı mevlitte Kur’an- Kerim tilaveti sunularak dualar edildi.
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