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Isparta’da “Sıfır Atık” projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık” projesi Isparta’da başlatıldı.Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından...

Isparta’da “Sıfır Atık” projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık” projesi Isparta’da başlatıldı.Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından...

01 Mart 2018 Perşembe 16:01
Isparta’da “Sıfır Atık” projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık” projesi Isparta’da başlatıldı.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan “Sıfır Atık” projesini tanıttı. Vali Günaydın, projenin 2018-2023 yılları arasında Kamu Kurumları, Yolcu Terminalleri, Eğitim Kurumları, Alışveriş Merkezleri, Hastaneler, Turizm Tesisleri ve Büyük İş Yerlerinde uygulamaya başlayacağını ifade etti. Projenin 2023 yılından sonra tüm Türkiye’de uygulanacağını kaydeden Günaydın, “Sahip olduğumuz kaynakları en iyi şekilde kullanarak, minimum seviyede atık oluşturarak ve oluşan atıkları tekrar ekonomiye kazandırarak kalıcı bir büyüme ve refahın gerçekleşmesi için gayret göstereceğiz. Proje kapsamında tüm arkadaşlarımı göreve davet ediyorum. Başta eğitim faaliyetleri olmak üzere bugünden başlayarak çalışmalara başlayalım. Çocuklarımızın daha temiz bir çevrede yaşaması için bu proje çok önemli. ‘Sıfır Atık’ anlayışını toplumun tüm kesimlerine çok iyi anlatmamız lazım. Kurumlarımız bu konuyu sürekli gündemde tutacak ve devamlı bilgilendirme çalışmaları yapacak” dedi.

Vali Günaydın, Türkiye’nin kalkınması ve refahının yanında çocukların geleceği için önemli olan “Sıfır Atık” projesini çok önemsediklerini ve projenin uygulanmasını sıkı bir şekilde takip edeceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından “Sıfır Atık” projesi tanıtım filmi gösterilerek sunum yapıldı.
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