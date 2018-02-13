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Isparta’da ‘Kitap’ konulu karikatür yarışması

Isparta Belediyesi tarafından ‘Kitap’ konulu karikatür yarışması düzenlendi.Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, 2.Kitap Fuarı öncesinde ‘Kitap’ konulu karikatür yarışması düzenlendi. Dereceye girenlerin...

Isparta’da ‘Kitap’ konulu karikatür yarışması

Isparta Belediyesi tarafından ‘Kitap’ konulu karikatür yarışması düzenlendi.Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, 2.Kitap Fuarı öncesinde ‘Kitap’ konulu karikatür yarışması düzenlendi. Dereceye girenlerin...

13 Şubat 2018 Salı 14:42
Isparta’da ‘Kitap’ konulu karikatür yarışması

Isparta Belediyesi tarafından ‘Kitap’ konulu karikatür yarışması düzenlendi.

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, 2.Kitap Fuarı öncesinde ‘Kitap’ konulu karikatür yarışması düzenlendi. Dereceye girenlerin ödüllendirileceği yarışma kapsamında, 1.’ye bin 500 - 2.’ye bin - 3.’ye 750 TL para ödülü verilecek. Dereceye giren 3 kişiye 500’er TL mansiyon ödülü verilecek olan yarışma kapsamında ayrıca ‘Eşit ödül’ başlığı altındaki 9-14 yaş ve 15 - 18 yaş grubu olmak üzere 6 ayrı ödüllendirme daha yapılacağı bildirildi.

Isparta Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuruların alınmaya başlandığı yarışma kapsamında eserlerin en geç 21 Şubat 2018 tarihine kadar teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

23 Şubat 2018 tarihinde değerlendirmeye alınacak olan eserlerin yarışma sonuçlarının 28 Şubat’ta açıklanacağı bildirilirken, ödüllendirmenin ise 2 Mart’taki Kitap Fuarı Açılış Töreni’nde sahiplerini bulacağı kaydedildi.
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