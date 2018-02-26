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Isparta’da eş zamanlı narkotik operasyonu

Isparta’da düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 4 sokak satıcısından 3’ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu satışını önlemek ve engellemek adına çalışmalar yürüten Isparta Emniyet Narkotik...

Isparta’da eş zamanlı narkotik operasyonu

Isparta’da düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 4 sokak satıcısından 3’ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu satışını önlemek ve engellemek adına çalışmalar yürüten Isparta Emniyet Narkotik...

26 Şubat 2018 Pazartesi 19:49
Isparta’da eş zamanlı narkotik operasyonu

Isparta’da düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 4 sokak satıcısından 3’ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu satışını önlemek ve engellemek adına çalışmalar yürüten Isparta Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sav Kasabası ve Davraz Mahallesi’ndeki 4 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, baskın yapılan noktalarda 6,93 gram eroin maddesi, 1 adet ecstasy hap, 60 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen kurumuş yeşil bitki, paketlemede kullanılan kilitli poşetler ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Söz konusu operasyonlar kapsamında N.Y., K.S.K., F.A. ve F.Y. olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 4 şahıs, daha sonra “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan N.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, K.S.K., F.A. ve F.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme: 26.02.2018 21:52
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