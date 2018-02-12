Isparta’da 5 dosyadan aranan zanlı Polis - Jandarma ortak çalışmasıyla yakalandı

Isparta’da 5 ayrı suç dosyasıyla 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, polis ve jandarmanın düzenlediği ortak çalışma ile yakalandı. Alınan bilgiye göre, Isparta İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği, kentte aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Aranan şahıslardan M.D.’nin, merkeze bağlı Gelincik Köyü’nde bulunduğunu tespit eden Emniyet Ekipleri, İl Jandarma Komutanlığıyla birlikte yapılan çalışmalar sonucu şahsı yakaladı. Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.D.’nin, Isparta ve Antalya’da ‘Yaralama’-‘Hırsızlık’-‘Ateşli silah ve mutat mermi bulundurmak’ gibi çeşitli suçlardan arandığı öğrenildi. M.D.’nin gerekli işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildiği öğrenildi.