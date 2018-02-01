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Isparta Ülkü Ocaklarından sınırsız Türk Bayrağı dağıtımı

Isparta Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından kentte faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlara sınırsız sayıda bayrak dağıtım kampanyası düzenlendi.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de devam eden Zeytindalı Operasyonu kapsamında...

Isparta Ülkü Ocaklarından sınırsız Türk Bayrağı dağıtımı

Isparta Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından kentte faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlara sınırsız sayıda bayrak dağıtım kampanyası düzenlendi.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de devam eden Zeytindalı Operasyonu kapsamında...

01 Şubat 2018 Perşembe 16:56
Isparta Ülkü Ocaklarından sınırsız Türk Bayrağı dağıtımı

Isparta Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından kentte faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlara sınırsız sayıda bayrak dağıtım kampanyası düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de devam eden Zeytindalı Operasyonu kapsamında moral sağlamak ve esnafların da motivasyonunu artırmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda vatandaşın ev, işyeri ve araçlarına asabilmeleri adına ziyaretler yapılarak, Türk Bayrağı hediye edildi.

Kent merkezinde hemen hemen tüm ev ve iş yerlerini ziyaret ederek, bayrağı olmayanlara hediye eden Ülkücü gençler, esnaflara bayrak asılması konusunda da yardımcı oldular.

Sınırsız sayıda dağıtımın yapılacağı belirtilen kampanyanın yarın Cuma namazı çıkışında da sürdürüleceği kaydedildi.

Düzenlenen bayrak kampanyası hakkında İHA Muhabirine açıklamalarda bulunan Isparta Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin, “Afrin Operasyonu’nun sürdüğü 12 günden bu yana Mehmetçiğimiz ile beraber nefes alıp veren, yürekleri Afrin’de atan vatandaşlarımızın birlik ve beraberliğini sağlamak, askerlerimize desteğini göstermek amacıyla bu çalışmayı yaptık. Vatandaşlarımızın dükkanlarını, evlerini ve araçlarını al bayrağımızla donatabilsinler diye halkımıza sınırsız sayıda bayrak dağıtımı yaptık. Bu çalışmamız, Cuma Namazı çıkışı sonrası da merkezi bölgelerdeki camilerde devam edecek. Allah vatanımızı, milletimizi ve kahraman askerlerimizi korusun” dedi.
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