Isparta polisi 2 ayda 3 bin 884 sürücüye ceza kesti

Isparta kent merkezinde yılın ilk 2 ayında yapılan denetimlerde 3 bin 884 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Isparta’da trafik ekipleri tarafından 2018 yılı Ocak ve Şubat aylarında yapılan uygulamalar kapsamında 3 bin 884 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. Yılın ilk 2 ayında Isparta kent merkezinde 3 bin 366 araç ve sürücüsüne aşırı hız yapmaktan, 114 sürücüye alkollü şekilde araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı bildirildi. Trafik ekipleri ayrıca, 91 motosiklet ile 103 modifiye araç sürücüsüne de uygun vaziyette donanımlara sahip olmamaktan ceza kesti. Ayrıca araçlar trafikten men edildi.

Isparta’da sivil olarak görev yapan trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ise Ocak ve Şubat ayları boyunca toplam 160 sürücüye araç kullanırken cep telefonu ile konuşma, 50 sürücüye de kırmızı ışık ihlali yapmaktan ceza kesti.